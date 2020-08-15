«Сумно аж за край»… кременчуцьким діркам на шляхопроводах поки що капремонт не світить

Капітальний ремонт пивзаводівського та Свіштовського шляхопроводів відтягується. Як розповів директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, причина все та ж, що й була раніше: «Укрзалізниця» не надає технічні умови на проєктні роботи капітального ремонту шляхопроводів, і зараз вимагають плату за це узгодження. Інші відомства, з якими потрібно узгоджувати проєкт, умови вже надали.
Департамент житлово-комунального господарства виконкому замовив проєкти на капремонт двох шляхопроводів. Загальна вартість обох проєктів (без самих робіт) 3 млн грн.
В обох шляхопроводах утворилися дірки: на пивзаводівському - у серпні 2018 року, на Свіштовському - у серпні 2019 року.
Нещодавно дірці на пивзаводівському шляхопроводі виповнилося два рочки, і кременчужани привітали її плакатом та двома гвоздичками. Після цього на дірці з’явився свіжий асфальт – комунальники теж не пройшли повз ювілей головної дірки міста.