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«Сумно аж за край»… кременчуцьким діркам на шляхопроводах поки що капремонт не світить

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 370

 

У мерії кажуть: винна «Укрзалізниця»

Капітальний ремонт пивзаводівського та Свіштовського шляхопроводів відтягується. Як розповів директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, причина все та ж, що й була раніше: «Укрзалізниця» не надає технічні умови на проєктні роботи  капітального ремонту шляхопроводів, і зараз вимагають плату за це узгодження.  Інші відомства, з якими потрібно узгоджувати проєкт, умови вже надали.


- Перед початком ремонту стиків на Крюківському мосту до міста приїздив головний інженер Південної залізниці Юзеф Тулей. Ми піднімали це  питання. Ми заявку на техумови подали ще в листопаді  2019 року.  А платними техумови  в них стали лише з квітня 2020 року. Тепер вони все одно наполягають, що за це треба платити. Я написав лист міському голові з проханням передбачити кошти – це 50 тисяч гривень на два проєкта. Думаю, виконком ухвалить рішення. Оплатимо, куди ж діватись?


Департамент житлово-комунального господарства виконкому замовив проєкти на капремонт двох шляхопроводів. Загальна вартість обох проєктів (без самих робіт) 3 млн грн.


В обох шляхопроводах утворилися дірки: на пивзаводівському - у серпні 2018 року, на Свіштовському - у серпні 2019 року.

Нещодавно дірці на пивзаводівському шляхопроводі виповнилося два рочки, і  кременчужани привітали її плакатом та двома гвоздичками. Після цього на дірці з’явився свіжий асфальт – комунальники теж не пройшли повз ювілей головної дірки міста.

Она уже большая — ей 2 годика: кременчужане снова поздравили дыру в Пивзаводском мосту с Днём рождения


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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: дірка капремонт шляхопровід департамент ЖКГ
компанія «Інтера Люкс»
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