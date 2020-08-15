«Сумно аж за край»… кременчуцьким діркам на шляхопроводах поки що капремонт не світить

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 370

Капітальний ремонт пивзаводівського та Свіштовського шляхопроводів відтягується. Як розповів директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, причина все та ж, що й була раніше: «Укрзалізниця» не надає технічні умови на проєктні роботи капітального ремонту шляхопроводів, і зараз вимагають плату за це узгодження. Інші відомства, з якими потрібно узгоджувати проєкт, умови вже надали.





- Перед початком ремонту стиків на Крюківському мосту до міста приїздив головний інженер Південної залізниці Юзеф Тулей. Ми піднімали це питання. Ми заявку на техумови подали ще в листопаді 2019 року. А платними техумови в них стали лише з квітня 2020 року. Тепер вони все одно наполягають, що за це треба платити. Я написав лист міському голові з проханням передбачити кошти – це 50 тисяч гривень на два проєкта. Думаю, виконком ухвалить рішення. Оплатимо, куди ж діватись?





Департамент житлово-комунального господарства виконкому замовив проєкти на капремонт двох шляхопроводів. Загальна вартість обох проєктів (без самих робіт) 3 млн грн.





В обох шляхопроводах утворилися дірки: на пивзаводівському - у серпні 2018 року, на Свіштовському - у серпні 2019 року.

Нещодавно дірці на пивзаводівському шляхопроводі виповнилося два рочки, і кременчужани привітали її плакатом та двома гвоздичками. Після цього на дірці з’явився свіжий асфальт – комунальники теж не пройшли повз ювілей головної дірки міста.







