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Кременчук, Фотоколекція

Она уже большая — ей 2 годика: кременчужане снова поздравили дыру в Пивзаводском мосту с Днём рождения

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 522 Коментарів: 4

 

Ко второй годовщине ей подарили цветы

14 августа дыре, которая зияет в Пивзаводском путепроводе, исполнилось два года. Неравнодушные к её судьбе кременчужане поздравили дырку двумя гвоздиками и плакатом с текстом «ЗА МАЙБУТНЄ ПАРТІЯ МАЛЕЦЬКОГО». В прошлом году ей подарили сумку брендированную лозунгом «РОБИМО КРЕМЕНЧУК КРАЩИМ». Видимо, не сработало.


 


Такой мы её помним в день рождения 14 августа 2018 года:

 


А такой она была на празднике в прошлом году:

 


Напомним, что в мэрии обещали выполнить первоочередные аварийные работы к зиме 2019/2020. Работы выполнили, но это не позволило открыть проезжую часть, требуется капремонт.


У дырки есть младшая сестра - на путепроводе на улице Свиштовская. Она родилась в августе 2019 года. Весной Департамент жилищно-коммунального хозяйства исполкома заказал проекты на капремонт двух путепроводов. Это стоило более 3 млн грн.


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4
Автор: Руслана Горгола
Теги: приколы дырка дірка день рождения
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

555
romix:
Сьогодні, 15:10

Вітаннячко!

А мэр молодец - бережет дырку, никому не дает!


17 0
346
Fedyaev_D:
Сьогодні, 15:32

Дырка, дырка! Это технологическое отверстие в "светлое будущее" мэрской команды.


12 0
3 493
Дмитрий:
Сьогодні, 15:39

Цитата: romix

Вітаннячко!

А мэр молодец - бережет дырку, никому не дает!

Дупа мера


9 0
222
Piton78:
Сьогодні, 15:45

Ось воно майбутнє від партії Малецького! Ще треба щось добавляти? Гадаю все і так дуже кросномовно! Люди коли будете йти на вибори ідіть через пивзаводський міст погляньте на це майбутнє і ще раз подумайте чи таким ви його бачите? Доречі а чому це Віталька на агітаційних бордах партіі малює поля, лісіи, небо, а слобо розмістити фото дірки з мосту і написати "3 лями вже розпиляли а майбутнє поки що не настало"


10 0

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