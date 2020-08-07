Она уже большая — ей 2 годика: кременчужане снова поздравили дыру в Пивзаводском мосту с Днём рождения

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 522 Коментарів: 4

14 августа дыре, которая зияет в Пивзаводском путепроводе, исполнилось два года. Неравнодушные к её судьбе кременчужане поздравили дырку двумя гвоздиками и плакатом с текстом «ЗА МАЙБУТНЄ ПАРТІЯ МАЛЕЦЬКОГО». В прошлом году ей подарили сумку брендированную лозунгом «РОБИМО КРЕМЕНЧУК КРАЩИМ». Видимо, не сработало.







Такой мы её помним в день рождения 14 августа 2018 года:





А такой она была на празднике в прошлом году:





Напомним, что в мэрии обещали выполнить первоочередные аварийные работы к зиме 2019/2020. Работы выполнили, но это не позволило открыть проезжую часть, требуется капремонт.





У дырки есть младшая сестра - на путепроводе на улице Свиштовская. Она родилась в августе 2019 года. Весной Департамент жилищно-коммунального хозяйства исполкома заказал проекты на капремонт двух путепроводов. Это стоило более 3 млн грн.



