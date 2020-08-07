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Надзвичайні новини

Судитимуть банду харків'ян, які викрадали автівки у Полтаві та Сумах

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 191

Організатора досі розшукують

Судитимуть банду харків'ян, які викрадали автівки у Полтаві та Сумах, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.


Прокуратура Полтавської області затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно групи із 3 осіб. Їхні дії кваліфіковані за ч. ч. 2, 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та вчинене повторно організованою групою). Матеріали щодо організатора виділені в окреме провадження. Наразі його оголошено у розшук.

 

За даними слідства, упродовж січня-березня 2020 року у Полтаві та Сумах група (усі жителі Харкова) викрала 5 автомобілів, спричинивши їхнім власникам збитків на загальну суму майже 480 тис. грн.

 

Під час вчинення злочинів, за вказівкою організатора, чоловіки обов’язково мали бути в рукавичках і в жодному разі не користуватися мобільними телефонами. Викрадали транспортні засоби вітчизняного виробництва, припарковані поблизу будинків, уночі. Потім їх везли у Харків, де організатор продавав авто, а отримані від покупців гроші ділив між учасниками групи – сума залежала від виконаної «роботи».

 

Обвинувальний акт по суті розглядатиме Зарічний районний суд м. Суми. 

 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура банда угон
компанія «Інтера Люкс»

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