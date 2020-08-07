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Кременчужанин виростив плантацію коноплі у дворі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 105

 

Зразки зібраного «урожаю» направили на судову експертизу

Кременчужанин виростив плантацію коноплі у дворі, але її знайшла поліція. 


Як повідомляє пресслужба поліції, зразки зібраного «урожаю» направлені на судову експертизу наркотичних засобів.


За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 309 (незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту) та за статтею 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.


 


Нагадаємо, що на території області тривають оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «МАК - 2020». За незаконний посів або вирощування снодійного маку передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність (залежно від кількості рослин).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: конопля наркотики
компанія «Інтера Люкс»

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