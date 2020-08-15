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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Волейболісти з Кременчука після карантинної відпустки увійшли в десятку

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 338

 

Змагання тривали протягом чотирьох днів

13-16 серпня на волейбольних майданчиках стадіону ''Зірка'' у Шостці відбулися фінальні матчі Кубку України з пляжного волейболу серед чоловіків та жінок. Про це повідомляє пресслужба СК "Нафтохімік".


У змаганнях взяли участь 20 чоловічих та 16 жіночих команд з різних міст України, а саме: Київ, Суми, Шостка, Запоріжжя, Чернігів, Краматорськ, Маріуполь, Чорноморськ, Ужгород, Свалява, Полтавщина. Місто Кременчук представляли спортсмени "Нафтохімік" Резніков Віталій та Михайло Меркулов.


За перемогу кращі пляжники країни боролися чотири дні. Наші хлопці серед десятки професійних команд України посіли 9 місце. Бажаємо нашій команді 28-30 серпня виступити у наступному турі чемпіонату України з футболу у м. Краматорськ й отримати квиток у фінал, який відбудеться у Чернігові 3-6 вересня. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: СК "Нафтохімік"
Теги: волейбол пляжный волейбол
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