50% вболівальників будуть пускати на матчі ХК «Кременчук» в Кубку Донбаса

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 326

Матчі традиційного передсезонного турніру Відкритого кубка Донбасу-2020 відбудуться з уболівальниками на трибунах. Про це повідомляється на офіційному сайті хокейного клубу "Донбас".





- Згідно з тимчасовими рекомендаціями головного державного санітарного лікаря України щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення заходів в період карантину, в залах зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння, розсадження гостей здійснюється з вільним місцем поруч, спереду і ззаду (в шаховому порядку). При цьому загальна заповнюваність не повинна перевищувати 50 відсотків місць.





Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Донецька область є «зеленою зоною» (епідемічне зонування регіонів в залежності від числа нових хворих і рівня небезпеки поширення COVID-19). А це означає, що вболівальники без місць для сидіння повинні дотримуватися соціальну дистанцію і знаходиться на відстані не менше 1,5 метра один від одного.





Гості льодової арени «Альтаїр» зобов'язані дотримуватися маскового режиму, а також дотримуватися соціальну дистанцію. - повідомляє донецький клуб.