У Мін'юсті розповіли, що чекає на дітей, які не платять аліменти

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 327

Їх чекає така ж доля, як і осіб, що заборгували дітям: заборона щодо керування машиною чи перетину кордону

Батьки, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги, мають право її отримати від своїх дітей. У деяких випадках це відбувається у примусовому порядку.





Як розповіла начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Ірина Свистун, через небажання віддячити своїм батькам за роки дитинства та за їх зусилля, особи потрапляють під дію санкцій державних виконавців. Сьогодні статистичної активності у даній категорії справ не спостерігається: 63 провадження про несплаченими дітьми аліменти на утримання батьків перебуває на виконанні у фахівців юстиції, зокрема на Полтавщині – 56, на Сумщині – 7 та 2 виконавчих провадження на Чернігівщині.





У Мін'юсті зазначають, що покарання за ухилення від фінансової підтримки батьків таке ж саме, як і для осіб, що заборгували дітям. Мова йде про заборону у використанні автівки, на перетин кордону, на полювання та користування зброєю.





До речі, у випадку тяжкої хвороби, інвалідності або немічності батька чи матері, діти крім сплати аліментів, зобов'язані брати участь й у додаткових витратах рідних.