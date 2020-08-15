У 2019 році у Кременчуці стало на 18 мільйонерів більше

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 483

Згідно поданих до Кременчуцькій ДПІ декларацій за 2019 рік, у нашому місті їх налічується 65

У 2019 році у Кременчуці стало на 18 мільйонерів більше. Про підсумки щорічної кампанії декларування доходів повідомило Кременчуцьке управління ГУ ДПС у Полтавській області.





Доходи більше мільйона гривень вказали у своїх деклараціях по Кременчуцькому управлінню ГУ ДПС у Полтавській області (воно включає Глобинську, Горішньоплавнівську, Кобеляцьку, Козельщинську та Кременчуцьку державні податкові інспекції) 90 громадян, що на 23 людини більше, ніж торік. По Кременчуцькій ДПІ мільйонерів налічується 65, а це на 18 громадян більше, ніж у минулому році.





Сума задекларованого мільйонерами доходу склала 436,7 млн грн, що на 108,7 млн грн більше, ніж у 2018 році (по Кременчуцькій ДПІ задекларовано 291,7 млн грн).





Визначено до сплати ПДФО – 10,6 млн грн (у т. ч. по Кременчуцькій ДПІ – 5,99 млн грн), що на 5,7 млн грн більше, ніж торік (по Кременчуцькій ДПІ на 3,1 млн грн більше). А до сплати військового збору визначили 1,2 млн грн (зокрема, по Кременчуцькій ДПІ – 0,68 млн грн), що на 0,64 млн грн більше, ніж у минулому році.





Загалом з початку року до Кременчуцького управління ГУ ДПС було подано 12297 декларацій про доходи (по Кременчуцькій ДПІ – 3690), одержаних протягом 2019 року, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 202 більше, у тому числі:

11 448 обов’язкових декларацій (по Кременчуцькій ДПІ – 3166), що на 733 більше, ніж торік;

849 декларацій на отримання податкової знижки (по Кременчуцькій ДПІ – 524 декларації), що на 524 менше, ніж у минулому році.

Всього задекларовано 828,6 млн грн доходу (по Кременчуцькій ДПІ 502,4 млн грн), що на 44,4 млн грн більше минулого року, визначено до сплати:

податку на доходи фізичних осіб – 22,4 млн грн (по Кременчуцькій ДПІ – 10,5 млн грн), що на 5 млн грн більше, ніж торік;

військового збору – 2,8 млн грн (по Кременчуцькій ДПІ – 1,44 млн грн), що на 0,56 млн грн більше, ніж у 2019 році.

Попри завершення деклараційної кампанії, ще до кінця року громадяни можуть скористатися правом на отримання податкової знижки за наслідками 2019 року. Наразі своїм правом на отримання цієї знижки вже скористалося 849 людей (по Кременчуцькій ДПІ – 509 осіб). За результатами проведених розрахунків громадянам повернули з бюджету 1,8 млн грн (по Кременчуцькій ДПІ – 1,08 млн грн).





Державна податкова служба зазначає, що навіть після закінчення граничного терміну подання декларації громадяни продовжують виконувати свій конституційний обов’язок та декларують доходи, отримані у 2019 році. Так, до Кременчуцького управління після закінчення граничного терміну подано 210 декларацій та визначено до сплати податок на доходи фізичних осіб у розмірі 0,47 млн грн, військовий збір – 0,07 млн грн.