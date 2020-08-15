У Кременчуці «пробачили» жінку, яка була в магазині без маски

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 799

Суддя Автозаводського районного суду 14 серпня розглянув протокол, складений на жінку за порушення ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Адміністративне правопорушення сталося 30 травня о 19.00. Жінка перебувала в магазині за адресою вулиця Ціолковського, 7, без захисної маски.





На судове засідання жінка не прибула. Суд звільнив її від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення, обмежившись усним зауваженням.





З текстом постанови можна ознайомитися тут.