У Кременчуці «пробачили» жінку, яка була в магазині без маски

Суддя ухвалив рішення, що відповідне правопорушення - малозначне
Суддя Автозаводського районного суду 14 серпня розглянув протокол, складений на жінку за порушення ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Адміністративне правопорушення сталося 30 травня о 19.00. Жінка перебувала в магазині за адресою вулиця Ціолковського, 7, без захисної маски.
На судове засідання жінка не прибула. Суд звільнив її від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення, обмежившись усним зауваженням.
З текстом постанови можна ознайомитися тут.