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Надзвичайні новини, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці «пробачили» жінку, яка була в магазині без маски

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 799

Суддя ухвалив рішення, що відповідне правопорушення - малозначне

Суддя Автозаводського районного суду 14 серпня розглянув протокол, складений на жінку за порушення ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Адміністративне правопорушення сталося 30 травня о 19.00. Жінка перебувала в магазині за адресою вулиця Ціолковського, 7, без захисної маски.


На судове засідання жінка не прибула. Суд звільнив її від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення, обмежившись усним зауваженням.


З текстом постанови можна ознайомитися тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин
компанія «Інтера Люкс»

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