Приєднання сіл, перерозподіл бюджету та розвиток лікарень: 27 серпня відбудеться сесія Кременчуцької міськради

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27 серпня о 10.00 відбудеться чергове засідання сесії Кременчуцької міської ради. Міський голова Віталій Малецький підписав розпорядження про скликання ХLVІ сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області VІІ скликання.





На розгляд депутатів виносяться наступні питання:





1. Про добровільне приєднання до територіальної громади міста Кременчука.

2. Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до Прем’єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича.

3. Про виконання місцевого бюджету за І півріччя 2020 року.

4. Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в місцевому бюджеті міста Кременчука на 2020 рік.

5. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21.12.2017 «Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради від 23.12.2015 «Про затвердження структури та граничної чисельності виконавчих органів Кременчуцької міської ради VІІ скликання» (ЦНАП у м. Кременчуці).

6. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 26.06.2019 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території м. Кременчука на 2020 рік».

7. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 25.06.2020 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території м. Кременчука».

8. Про внесення змін та доповнень до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 12 грудня 2019 року «Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Кременчука на 2020 рік».

9. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 25 жовтня 2016 року «Про надання згоди комунальному підприємству «Кременчуцьке тролейбусне управління» на укладання кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Кременчуцької міської ради».

10. Про затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет м. Кременчука на 2016-2020 роки» в новій редакції.

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 23 квітня 2020 року "Про затвердження міської цільової програми «Шкільний Громадський бюджет м. Кременчука на 2020-2024 роки».

12. Про виплату стипендії Кабінету Міністрів України переможцю Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.

13. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 13 грудня 2018 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки в новій редакції».

14. Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в новій редакції.

15. Про затвердження Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в новій редакції.

16. Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів м. Кременчука на 2021-2025 роки.

17. Про затвердження Програми із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки.

18. Про затвердження комплексної програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний» Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2021-2025 роки.

19. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2021-2025 роки.

20. Про затвердження міської цільової програми «Діти Кременчука» на 2021-2025 роки.

21. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 09 серпня 2018 року «Про затвердження плану дій із впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» в місті Кременчуці».

22. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» на 2021-2023 роки.

23. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2021-2023 роки.

24. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня відновного лікування» на 2021-2023 роки.

25. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Міська дитяча стоматологічна поліклініка» на 2021-2023 роки.

26. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька міська дитяча лікарня» на 2021-2023 роки.

27. Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т.Богаєвського» на 2021-2023 роки.

28. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2018 року «Про затвердження комплексної міської програми «Доступна аптека» в м. Кременчуці на 2019-2021 роки».

29. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23 січня 2020 року «Про призначення та виплату стипендії Кременчуцької міської ради Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів міста Кременчука на 2020 рік».

30. Про затвердження переліку об’єктів (квартир) житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, реєстрацію права власності.

31. Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24 жовтня 2019 року «Про затвердження Програми діяльності комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» на 2020 рік».

32. Про доповнення до рішення Кременчуцької міської ради від 27 квітня 2016 року «Про початок роботи по внесенню змін до містобудівної документації міста Кременчука».

33. Про припинення права користування земельними ділянками.

34. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в м. Кременчуці.

35. Про передачу земельних ділянок у власність громадянам в м. Кременчуці.

36. Про передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) учасникам бойових дій, інвалідам війни, а також членам сімей загиблих учасників бойових дій в м. Кременчуці.

37. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду

громадянам в м. Кременчуці.

38. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в м. Кременчуці.

39. Про надання та відмову в наданні дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичним та фізичним особам в м. Кременчуці.

40. Про відмову в наданні згоди на поділ земельної ділянки в м. Кременчуці.

41. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення для продажу із земель комунальної власності в м. Кременчуці.

42. Про надання, вилучення та оформлення земельних ділянок в оренду в м. Кременчуці.

43. Про укладення договорів оренди землі на новий строк.

44. Про зміну цільового призначення земельних ділянок в м. Кременчуці.

45. Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки у м. Кременчуці.

46. Про внесення змін до рішень органів місцевого самоврядування в м. Кременчуці.

47. Різне.