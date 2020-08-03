Вопрос по усадьбе Галаты на берегу Днепра снова сняли с рассмотрения

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 780 Коментарів: 2

Алла Галата не платила, не платит и не будет пока платить за городскую землю на берегу Днепра

Мама состоятельного кременчужанина Сергея Галаты Алла Галата имеет большой имущественный комплекс прямо на берегу Днепра (Флотская, 4-А). Уже четыре года она не платит за городскую землю (5454 кв.м.), на которой стоит этот комплекс. И границы земельного участка до сих пор официально не определены. Не будут они определены и впредь – т. к. депутаты на внеочередной сессии 30 июля снова сняли вопрос по усадьбе Галаты на доработку.



Алла Галата дважды обращалась к Кременчугскому горсовету за разрешением на разработку технической документации для определения в натуре границ земельного участка, на котором стоит её имущественный комплекс. Он называется водозаборная станция. Галата собирается реконструировать станцию в спортивно-оздоровительный комплекс.



Горсовет дважды отказал Алле Галате. Её вопрос дважды сняли с рассмотрения на сессиях – сперва на июньской, а потом и на внеочередной июльской.



Активно выступала против выдачи разрешения Галате депутат горсовета Оксана Пиддубная. Основной её аргумент – Галата имеет задолженность по арендной плате за городскую землю за четыре года. Сумма задолженности за полгектара земли (5454 кв.м.) составляет 723 тысячи гривен, которые не поступили в городской бюджет.





В связи с этим депутат требовала снять вопрос с повестки дня сессии, пока Галата не выплатит долг за аренду земли. Депутаты горсовета поддержали это предложение, вопрос по Галате сняли на обеих сессиях.





Довольно непоследовательно вел себя мэр Кременчуга Виталий Малецкий. Сперва на июньской сессии он призывал депутатов выдать разрешение Галате на разработку технической документации по установлению границ участка в натуре. Но депутаты разрешения не дали.







На июльской сессии мэр уже не призывал решить вопрос Галаты положительно. Вместо этого он пригласил выступить Пиддубную. Оксана Пиддубная рассказала о выезде в усадьбу Галаты 29 июля («ТелеграфЪ» публиковал об этом репортаж с симпатичными картинками дома и залива). Она напомнила о долге Галаты за землю, и о том, что усадьба Галаты закрывает свободный проход к Днепру для жителей микрорайона. И предложила снять вопрос до тех пор, пока Галата не погасит долги за городскую землю.



Вопрос сняли. Но не факт, что Галата заплатит этот долг за землю. 29 июля, разговаривая с «Телеграфом», Сергей Галата (он не скрывает, что это его имущественный комплекс, просто оформленный на маму) сказал, что сумма долга (723 тыс. грн) завышена, т. к. была изначально завышена денежная оценка земельного участка. Поэтому он считает выставленную сумму долга спорной. Кроме того, он напомнил, что договора аренды земли нет, его срок истек четыре года назад. И с тех пор город не возобновил договор. А если договора нет, о какой арендной плате может идти речь?





Личный пляж Галаты



Вот такая абсурдная сложилась ситуация. Состоятельная кременчугская семья четыре года пользуется участком городской земли размером в полгектара в козырном месте на берегу Днепра, и не платит за него. И дальше пока платить не будет.