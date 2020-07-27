За отравившихся рабочих колесный завод оштрафовали почти на 100 тысяч

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 518 Коментарів: 1

А столовая, в которой они так неудачно пообедали, уже работает

За вспышку сальмонеллеза, когда заболели семеро рабочих, ПрАТ «Кременчугский колесный завод» заплатит штраф в размере почти 100 тысяч гривен. Такое решение приняло Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области.



16-17 июня в инфекционное отделение больницы «Кременчугской» госпитализировали семерых рабочих колесного завода. Двое были в тяжелом состоянии. Им выставили предварительный диагноз – острая токсикоинфекция. Позже результаты анализов показали, что у всех семерых сальмонеллез.



Прежде, чем попасть в больницу, рабочие ели в заводской столовой и связывали своё отравление с пищей, которую там ели – в частности, блинчики с мясом.



Сотрудники кременчугского отделения Госпродпотребслужбы провели проверку в столовой колесного завода и выявили многочисленные нарушения норм пищевого законодательства, в частности закона Украины «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».



По результатам проверки государственный инспектор кременчугского отделения Госпродпотребслужбы составил протокол о нарушении пищевого законодательства на ПрАТ «Кременчугский колесный завод».



А главный государственный инспектор и главный государственный ветеринарный инспектор в Полтавской области принял решение о закрытии заводской столовой до устранения всех выявленных нарушений.



Рассмотрев дело о вспышке сальмонеллеза на колесном заводе, Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области приняло решение оштрафовать колесный завод – сумма штрафа составляет почти 100 тысяч гривен, они поступят в государственный бюджет Украины.



Рабочие, как ранее сообщал «ТелеграфЪ», выздоровели.





А столовая, в которой они так неудачно пообедали, уже снова работает. Пресс-служба полтавского управления Госпродпотребслужбы сообщает, что этот оператор рынка уже устранил выявленные в ходе проверки нарушения.