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За отравившихся рабочих колесный завод оштрафовали почти на 100 тысяч

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 518 Коментарів: 1

 

А столовая, в которой они так неудачно пообедали, уже работает

За вспышку сальмонеллеза, когда заболели семеро рабочих, ПрАТ «Кременчугский колесный завод» заплатит штраф в размере почти 100 тысяч гривен. Такое решение приняло Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области.


16-17 июня в инфекционное отделение больницы «Кременчугской» госпитализировали семерых рабочих колесного завода. Двое были в тяжелом состоянии. Им выставили предварительный диагноз – острая токсикоинфекция. Позже результаты анализов показали, что у всех семерых сальмонеллез.


Прежде, чем попасть в больницу, рабочие ели в заводской столовой и связывали своё отравление с пищей, которую там ели – в частности, блинчики с мясом.


Сотрудники кременчугского отделения Госпродпотребслужбы провели проверку в столовой колесного завода и выявили многочисленные нарушения норм пищевого законодательства, в частности закона Украины «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».


По результатам проверки государственный инспектор кременчугского отделения Госпродпотребслужбы составил протокол о нарушении пищевого законодательства на ПрАТ «Кременчугский колесный завод».


А главный государственный инспектор и главный государственный ветеринарный инспектор в Полтавской области принял решение о закрытии заводской столовой до устранения всех выявленных нарушений.


Рассмотрев дело о вспышке сальмонеллеза на колесном заводе, Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области приняло решение оштрафовать колесный завод – сумма штрафа составляет почти 100 тысяч гривен, они поступят в государственный бюджет Украины.


Рабочие, как ранее сообщал «ТелеграфЪ», выздоровели.


А столовая, в которой они так неудачно пообедали, уже снова работает. Пресс-служба полтавского управления Госпродпотребслужбы сообщает, что этот оператор рынка уже устранил выявленные в ходе проверки нарушения.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: сальмонеллез острая токсикоинфекция блинчики с мясом пищевое законодательство проверка нарушения законодательства столовая Госпродпотребслужба Кременчуг большой штраф

Коментарі: 1

4 360
Туся:
Сьогодні, 18:02

гроші навряд чи  дійдуть до держ бюджету країни, бо їх хитромудрі чиновники положать до своїх кишень,  Краще б хворим людям роздали, бо як відомо, що лікування досить дороге, а завод нічого не виділить, бо він банкрут для своїх робітників ( для себе-ні)


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