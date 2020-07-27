Кременчуг в «зеленой зоне» – но число пациентов с COVID-19 у нас выросло

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 534 Коментарів: 1

Больше всего таких в карантинной зоне №5

По состоянию на 27 июля в Кременчуге зарегистрировано шесть кременчужан с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.



Пятеро пациентов проходят лечение в больничном стационаре. Один лечится амбулаторно.



В конце прошлой недели в Кременчуге было три пациента с COVID-19. Но в пятницу, 24-го, коронавирус выявили у 60-летней кременчужанки во время плановой проверки. А в субботу, 25-го, коронавирус диагностировали у семейной пары.



Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией в карантинной зоне №5 – район улиц Московской, Вадима Пугачева и Гвардейской.



По одному больному COVID-19 в зоне №22 (Автозаводский бульвар, улица Хорольская) и №28 (Крюков,улицы Чумацкий шлях, Верхнеднепровская, Ивана Приходько).



И ещё два заболевших выявлено в новой карантинной зоне №30 – частный сектор на выезде из Кременчуга, район улиц Кавказской и Соломии Крушельницкой. Мэр говорит, это уже и не совсем Кременчуг, тем не менее, эти пациенты тоже наши.



Кроме пациентов с COVID-19, в Кременчуге стало больше и пациентов с пневмонией. По состоянию на 27 июля, их 15, все проходят лечение в стационаре, один из пациентов в тяжелом состоянии. Всем выставлено подозрение на коронавирусную инфекцию.



Мэр призвал всех быть бдительными, носить маски и мыть руки с хорошим мылом.



Из позитивного: чиновники сообщили, что по данным мониторинга, Кременчуг находится в «зеленой зоне» – это зона с наименее низким показателем заболеваемости COVID-19.





Кабмин делит регионы Украины на цветные зоны – зеленая (низкий уровень заболеваемости), буферная желтая (уровень заболеваемости возрастает более 5 дней подряд), и оранжевая и красная (максимальные показатели, например, Киев и Львовская область). В зависимости от колера зоны карантинные правила либо ужесточаются, либо ослабляются.