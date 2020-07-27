Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчуг в «зеленой зоне» – но число пациентов с COVID-19 у нас выросло

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 534 Коментарів: 1

 

Больше всего таких в карантинной зоне №5

По состоянию на 27 июля в Кременчуге зарегистрировано шесть кременчужан с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.


Пятеро пациентов проходят лечение в больничном стационаре. Один лечится амбулаторно.


В конце прошлой недели в Кременчуге было три пациента с COVID-19. Но в пятницу, 24-го, коронавирус выявили у 60-летней кременчужанки во время плановой проверки. А в субботу, 25-го, коронавирус диагностировали у семейной пары.


Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией в карантинной зоне №5 – район улиц Московской, Вадима Пугачева и Гвардейской.


По одному больному COVID-19 в зоне №22 (Автозаводский бульвар, улица Хорольская) и №28 (Крюков,улицы Чумацкий шлях, Верхнеднепровская, Ивана Приходько).


И ещё два заболевших выявлено в новой карантинной зоне №30 – частный сектор на выезде из Кременчуга, район улиц Кавказской и Соломии Крушельницкой. Мэр говорит, это уже и не совсем Кременчуг, тем не менее, эти пациенты тоже наши.


Кроме пациентов с COVID-19, в Кременчуге стало больше и пациентов с пневмонией. По состоянию на 27 июля, их 15, все проходят лечение в стационаре, один из пациентов в тяжелом состоянии. Всем выставлено подозрение на коронавирусную инфекцию.


Мэр призвал всех быть бдительными, носить маски и мыть руки с хорошим мылом.


Из позитивного: чиновники сообщили, что по данным мониторинга, Кременчуг находится в «зеленой зоне» – это зона с наименее низким показателем заболеваемости COVID-19.


Кабмин делит регионы Украины на цветные зоны – зеленая (низкий уровень заболеваемости), буферная желтая (уровень заболеваемости возрастает более 5 дней подряд), и оранжевая и красная (максимальные показатели, например, Киев и Львовская область). В зависимости от колера зоны карантинные правила либо ужесточаются, либо ослабляются.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: короанвирус COVID-19 зеленая зона вирусные пневмонии амбулаторное лечение стационар носите маски мойте руки и все у вас будет хорошо Кременчуг

Коментарі: 1

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Туся:
Сьогодні, 18:10

 Та плакали усі, що ледь кінці з кінцями зводять, а це вже усі масово їдуть до моря. Так вже  переморилися, а те , що ось почнуть привозити звідти хворобу, як ота подружня пара, що з моря ковіт привезла. Чим менше бовтаються по світу, тим безпечніше у себе вдома. можна і потерпіти, у нас повно гарних відпочинкових місцин!


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