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Мер Кременчука скликає позачергову сесію міськради, щоб приєднати Потоки до міста

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 556 Коментарів: 2

 

Сесія відбудеться 30 липня

Позачергова сесія міськради планується на 30 липня. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому 27 липня.


- Хочу повідомити, що завтра після візиту прем'єр-міністра України до Кременчука буде проведено президію Кременчуцької міської ради. Орієнтовно на четвер, 30 число, на 10 годину буде скликано позачергове засідання сесії Кременчуцької міської ради, - сказав Малецький.


Першим на сесії депутати розглянуть питання, пов'язане з адміністративно-територіальною реформою. А саме: добровільного приєднання Потоківської сільської ради до територіальної громади громади Кременчука.


Мер Віталій Малецький запевнив, що від такого об'єднання виграють і Кременчук, і Потоки.


Також на сесію винесуть питання про затвердження рішень щодо землеустрою для учасників АТО — це 120 ділянок, на які бійці зможуть оформити право власності. Також плануються фінансові питання, пов'язані з протидією коронавірусу.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: сесія Кременчуцька міськрада Потоки адмінреформа

Коментарі: 2

311
gansit:
Сьогодні, 17:59

Вот интересно,что выиграют Потоки со слов мэра?Туда зайдут компании\фирмы его друзей?


0 0
1 700
DNIWE:
Сьогодні, 18:40

будут пилить земельку


0 0

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