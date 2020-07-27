Мер Кременчука скликає позачергову сесію міськради, щоб приєднати Потоки до міста

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 556 Коментарів: 2

Позачергова сесія міськради планується на 30 липня. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому 27 липня.



- Хочу повідомити, що завтра після візиту прем'єр-міністра України до Кременчука буде проведено президію Кременчуцької міської ради. Орієнтовно на четвер, 30 число, на 10 годину буде скликано позачергове засідання сесії Кременчуцької міської ради, - сказав Малецький.





Першим на сесії депутати розглянуть питання, пов'язане з адміністративно-територіальною реформою. А саме: добровільного приєднання Потоківської сільської ради до територіальної громади громади Кременчука.



Мер Віталій Малецький запевнив, що від такого об'єднання виграють і Кременчук, і Потоки.



Також на сесію винесуть питання про затвердження рішень щодо землеустрою для учасників АТО — це 120 ділянок, на які бійці зможуть оформити право власності. Також плануються фінансові питання, пов'язані з протидією коронавірусу.