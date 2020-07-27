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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці пройшла «повітряна битва» з пляжного волейболу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 391

 

Два дні виявляли сильніших 

Протягом двох днів, 25 та 26 липня, у Кременчуці визначали сильніших з пляжного волейболу. Відкритий літній кубок СК «Нафтохімік» з пляжного волейболу серед чоловіків зібрав 11 команд.


Відкривав змагання керівник профкому ПАТ «Укртатнафта» Василь Хоменко, директор спортивного клубу Олександр Гордієнко та головний суддя змагань Денис Хрокало. 


 


У запеклих протистояннях чемпіонами літнього кубку стали Віталій Резніков та Михайло Меркулов. «Срібні» нагороди звоювали Віталій Бажан та Олександр Майсус (Полтава /Решетилівка), «бронзові» нагороди у Володимира Гуйвана та Максима Тарана (Полтава).

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Sportivniy Club Neftehimik
Теги: волейбол

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