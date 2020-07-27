У Кременчуці пройшла «повітряна битва» з пляжного волейболу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 391

Протягом двох днів, 25 та 26 липня, у Кременчуці визначали сильніших з пляжного волейболу. Відкритий літній кубок СК «Нафтохімік» з пляжного волейболу серед чоловіків зібрав 11 команд.





Відкривав змагання керівник профкому ПАТ «Укртатнафта» Василь Хоменко, директор спортивного клубу Олександр Гордієнко та головний суддя змагань Денис Хрокало.









У запеклих протистояннях чемпіонами літнього кубку стали Віталій Резніков та Михайло Меркулов. «Срібні» нагороди звоювали Віталій Бажан та Олександр Майсус (Полтава /Решетилівка), «бронзові» нагороди у Володимира Гуйвана та Максима Тарана (Полтава).