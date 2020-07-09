7 рабочих, заболевших сальмонеллезом, выздоровели – но компенсируют ли им расходы на лечение, неизвестно

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Семеро рабочих кременчугского колесного завода и ПрАт «Обод» выздоровели, их уже выписали из инфекционного отделения больницы «Кременчугской». Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова, отвечая на вопрос «Телеграфа».



16-18 июня в инфекционное отделение «Кременчугской» поступили семеро рабочих завода с признаками острой токсикоинфекции. Они говорили, что причиной заболевания могла стать пища, которую они ели в заводской столовой – шестеро ели там блинчики с мясом.



18 июня руководитель горздрава Максим Середа сообщил, что результаты анализов первых трех заболевших показали, что возбудителем токсикоинфекции стала сальмонелла. Позже у всех рабочих диагностировали сальмонеллез.



10 июля на заседании исполкома «ТелеграфЪ» спросил, выздоровели ли заболевшие сальмонеллезом рабочие?





Вице-мэр Ольга Усанова ответила, что все рабочие выздоровели и уже выписаны. Также она сказала, что сальмонеллу высеяли в образцах пищи из заводской столовой.



«ТелеграфЪ» спросил, компенсируют ли рабочим расходы на лечение, в частности, на покупку лекарств? Ведь лечение сальмонеллеза – дорогостоящее занятие.



На этот вопрос ответил мэр Кременчуга Виталий Малецкий:





– Давайте підготуємо лист на підприємство щодо компенсації хоча би коштів, витрачених на ліки. Насправді люди зверталися – зараз прийому громадян немає, але опосередковано питали, чи буде якась компенсація за лікування? Підготуйте лист на підприємство.





«ТелеграфЪ» расскажет читателям, выплатят ли рабочим деньги за лечение.