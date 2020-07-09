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Кременчук, Культура, Кременчуг

Фараон, вагітна психопатка та «біла голубка»: що почитати кременчужанам

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 303

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок

 

 

Салли Боумен «Любовь красного цвета»

Наче в густому лондонському тумані, молода журналістка Джинні Хантер та її друзі нащупують ниточки, що ведуть до зникнення та загибелі молодих дівчат з різних країн Європи. В ході пошуків поступово проступає одна зловісна прикмета під романтичною назвою «біла голубка» - таку назву має новий сильнодіючий наркотик. Отримати його хочуть не тільки молоді люди, а й сильні світу цього.

Кристиан Жак «Фараон»

Після смерті цариці Хатшепсут Єгипет поринув у жалобу. На думку наближених до цариці, її наступник Тутмос ІІІ не здатен правити. Народ скаржиться, у провінціях зріє заколот, у вищих кругах плетуть змови. А молодий фараон захоплений тільки давніми текстами та ритуалами. Він не може правити, поки не має дружини. Меритре, дочка храмової наставниці, стала б для нього чудовою партією. Але серце Тутмоса належить арфістці Сатьї, дівчині з простої родини. Та чи погодиться вона прийняти тягар влади в палаці, повному підлесників та інтриганів?

  
 

Шеннон Керк «Метод 15/33»

Шістнадцятирічна вагітна школярка мала стати черговою жертвою торговців дітьми. Ніхто й не знає, що дівчина не втекла з дому, а була викрадена: легко повірити у втечу підлітка від дорослих проблем, але неможливо повірити в той жах, який запідозрив агент ФБР Роджер Ліу. Немовля на продаж, мати – зайвий свідок, якого треба позбутися. Проте Ліза не безвольна жертва. Хто вона: вундеркінд чи психопат? Вона переживає емоції, тільки якщо захоче. Зараз Ліза відчуває лише величезну ненависть і бажання помститися, а найбільше – врятувати свою дитину.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги библиотека
компанія «Інтера Люкс»
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