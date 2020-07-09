Фараон, вагітна психопатка та «біла голубка»: що почитати кременчужанам

Наче в густому лондонському тумані, молода журналістка Джинні Хантер та її друзі нащупують ниточки, що ведуть до зникнення та загибелі молодих дівчат з різних країн Європи. В ході пошуків поступово проступає одна зловісна прикмета під романтичною назвою «біла голубка» - таку назву має новий сильнодіючий наркотик. Отримати його хочуть не тільки молоді люди, а й сильні світу цього.

Після смерті цариці Хатшепсут Єгипет поринув у жалобу. На думку наближених до цариці, її наступник Тутмос ІІІ не здатен правити. Народ скаржиться, у провінціях зріє заколот, у вищих кругах плетуть змови. А молодий фараон захоплений тільки давніми текстами та ритуалами. Він не може правити, поки не має дружини. Меритре, дочка храмової наставниці, стала б для нього чудовою партією. Але серце Тутмоса належить арфістці Сатьї, дівчині з простої родини. Та чи погодиться вона прийняти тягар влади в палаці, повному підлесників та інтриганів?