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Сюжети, Інша жінка

#блогиінших. Інші жінки пишуть про бізнес

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 182

 

Ми продовжуємо серію статей на тему бізнесу, розвитку, лідерства, психології, маркетингу з членкинями організації Інша Жінка 

І вже сьогодні ви можете прочитати про таке:


1. Блог Інни Бутенко. Народитися менеджером чи стати ним? Розвиваємо в собі управлінські якості
https://www.divergentwoman.com/tpost/li1or0bkka-naroditisya-menedzherom-chi-stati-nim-ro 


2. Блог Ганни Тимофієнко. Бізнес у смартфоні. Топ-3 власних справи без складів, найманих працівників та офісу
 https://www.divergentwoman.com/tpost/u0o9kkpsf0-bznes-u-smartfon-top-3-vlasnih-spravi-be 


 


Через освіту до гендерної рівності

Громадська організація, що об’єднує жінок, які є іншими

www.divergentwoman.com 

Автор: goloborodko
Теги: divergentwoman Цибульська Юлія Юлия Цибульская Кременчуг Кременчук ГО Інша Жінка Інша Жінка Блог Інни Бутенко Блог Ганни Тимофієнко
компанія «Інтера Люкс»
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНША ЖІНКА»

Інша жінка

Ми - громадська організація «Інша Жінка», що була народжена задля того, аби популяризувати сучасну освіту та доступ до неї в межах України та за її кордонами. Інший вектор нашої діяльності - це досягнення гендерної рівності, в тому числі і за допомогою просвітницько-освітніх проектів.

Як ми будемо досягати поставлених цілей та в який спосіб, чому вам варто бути з нами та які переваги ви отримаєте, хто вона - інша жінка - про це ми обов`язково розкажемо пізніше.

А зараз дозвольте вас ще раз привітати у нас на сторінці та побажати нам спільних перемог! Все тільки починається! У нас зовсім скоро буде цікавий та інформативний сайт, а зараз долучитися до нашої ініціативи можна у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм за посиланням:

https://www.facebook.com/divergentwoman/

З повагою,

Голова

ГО «Інша Жінка» Юлія Цибульська

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