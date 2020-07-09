блогиінших. Інші жінки пишуть про бізнес

Ми продовжуємо серію статей на тему бізнесу, розвитку, лідерства, психології, маркетингу з членкинями організації Інша Жінка
І вже сьогодні ви можете прочитати про таке:
1. Блог Інни Бутенко. Народитися менеджером чи стати ним? Розвиваємо в собі управлінські якості
https://www.divergentwoman.com/tpost/li1or0bkka-naroditisya-menedzherom-chi-stati-nim-ro
2. Блог Ганни Тимофієнко. Бізнес у смартфоні. Топ-3 власних справи без складів, найманих працівників та офісу
https://www.divergentwoman.com/tpost/u0o9kkpsf0-bznes-u-smartfon-top-3-vlasnih-spravi-be
Через освіту до гендерної рівності
Громадська організація, що об’єднує жінок, які є іншими
Ми - громадська організація «Інша Жінка», що була народжена задля того, аби популяризувати сучасну освіту та доступ до неї в межах України та за її кордонами. Інший вектор нашої діяльності - це досягнення гендерної рівності, в тому числі і за допомогою просвітницько-освітніх проектів.
Як ми будемо досягати поставлених цілей та в який спосіб, чому вам варто бути з нами та які переваги ви отримаєте, хто вона - інша жінка - про це ми обов`язково розкажемо пізніше.
А зараз дозвольте вас ще раз привітати у нас на сторінці та побажати нам спільних перемог! Все тільки починається! У нас зовсім скоро буде цікавий та інформативний сайт, а зараз долучитися до нашої ініціативи можна у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм за посиланням:
https://www.facebook.com/divergentwoman/
З повагою,
Голова
ГО «Інша Жінка» Юлія Цибульська