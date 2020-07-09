#блогиінших. Інші жінки пишуть про бізнес

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 182

Ми продовжуємо серію статей на тему бізнесу, розвитку, лідерства, психології, маркетингу з членкинями організації Інша Жінка

І вже сьогодні ви можете прочитати про таке:



1. Блог Інни Бутенко. Народитися менеджером чи стати ним? Розвиваємо в собі управлінські якості

https://www.divergentwoman.com/tpost/li1or0bkka-naroditisya-menedzherom-chi-stati-nim-ro



2. Блог Ганни Тимофієнко. Бізнес у смартфоні. Топ-3 власних справи без складів, найманих працівників та офісу

https://www.divergentwoman.com/tpost/u0o9kkpsf0-bznes-u-smartfon-top-3-vlasnih-spravi-be









Через освіту до гендерної рівності

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