Кременчуцькі волейболісти у фіналі розіграли золоті та срібні нагороди з пляжного волейболу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 344

4-5 липня у Полтаві відбувся Відкритий кубок з пляжного волейболу серед змішаних команд (мікс). До цього суперництва долучилися 24 пари (хлопець-дівчина).





Двоє волейболістів з Кременчука - Анастасія Ворохоба і Дмитро Семенов - вибороли срібні нагороди на змаганнях з пляжного волейболу в Полтаві. Вони у фінальному поєдинку поступилися кременчуцькій команді «Шо попало».





- Підопічні тренерки Тетяни Дишлевої – Анастасія Ворохоба і Дмитро Семенов, які заявили про себе на цих змаганнях, як представники СК «Нафтохімік». До цього вони змагалися тільки на класичних волейбольних майданчиках, а на піску – вперше. Наші спортсмени вибороли друге місце, за що отримали кубок, медалі й грамоти. Здобутий успіх неабияк окрилив наших волейболістів, адже вони й самі не очікували, що зможуть так близько підібратися до перемоги: різниця з тріумфаторами цих змагань – теж кременчуцькою парою – склала всього 2 очки, - йдеться у повідомленні пресслужби СК «Нафтохімік».