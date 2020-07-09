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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі волейболісти у фіналі розіграли золоті та срібні нагороди з пляжного волейболу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 344

Змагання починають оживати після карантину

4-5 липня у Полтаві відбувся Відкритий кубок з пляжного волейболу серед змішаних команд (мікс). До цього суперництва долучилися 24 пари (хлопець-дівчина).


Двоє волейболістів з Кременчука - Анастасія Ворохоба і Дмитро Семенов - вибороли срібні нагороди на змаганнях з пляжного волейболу в Полтаві. Вони у фінальному поєдинку поступилися кременчуцькій команді «Шо попало».


- Підопічні тренерки Тетяни Дишлевої – Анастасія Ворохоба і Дмитро Семенов, які заявили про себе на цих змаганнях, як представники СК «Нафтохімік». До цього вони змагалися тільки на класичних волейбольних майданчиках, а на піску – вперше. Наші спортсмени вибороли друге місце, за що отримали кубок, медалі й грамоти. Здобутий успіх неабияк окрилив наших волейболістів, адже вони й самі не очікували, що зможуть так близько підібратися до перемоги: різниця з тріумфаторами цих змагань – теж кременчуцькою парою – склала всього 2 очки, - йдеться у повідомленні пресслужби СК «Нафтохімік». 
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Sportivniy Club Neftehimik
Теги: пляжный волейбол
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