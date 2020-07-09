Битва за 6 очок: «Кремінь» зіграє з «Прикарпаттям»

Сьогодні, 11 липня, футболісти «Кременя» зіграють в Івано-Франківську з сусідами по турнірній таблиці - «Прикарпаттям». Матч розпочнеться о 17.00.
З відновленим у 2016 році клубом кременчужани зустрічалися двічі в сезоні 2016-2017. Перша гра завершилася на користь кременчужан (1:0, гол на рахунку Артема Козлова), а друга була за «Прикарпаттям», тоді в Івано-Франківську єдиний гол за господарів забив Ігор Худобяк, який зараз грає за «Прикарпаття».
У цьому сезоні в гольовій перестрілці перемогу святкували франків ці – 4:3.
Командами є сусідами по турнірній таблиці, тому цей матч буде за 6 очок.
|12
|"Прикарпаття"
|22
|6
|3
|13
|32-39
|21
|13
|"Кремінь"
|22
|5
|5
|12
|29-41
|20
Арбітр - Євген Цибулько (Черкаська обл.)
Асистенти арбітра - Євген Гашков (Чернівці), Михайло Юхименко (Луцьк)
Четвертий арбітр - Іван Салаш (Калуш)
Спостерігач арбітражу УАФ - Микола Даневич (Київ)
Для 31-річного головного арбітру матчу протистояння «Прикарпаття» - «Кремінь» буде дебютом у Першій лізі. Раніше рефері з Канева обслуговував змагання дублерів U-19 Прем'єр-ліги і поєдинки Другої ліги ПФЛ. Гру кременчужан Євген Цибулько судитиме вперше.
У «Прикарпаття» через перебір жовтих карток не зіграє Тарас Бойко. Проте на поле можуть повернуться кілька футболістів, які пропускали попередні матчі через вилучення та травми.
«Кремінь» через санітарні вимоги (щоб в автобусі не перевищувала кількість людей), приїхав у складі 19 гравців: 17 польових та 2 голкіпери.
Кременчуцька команда перед грою дозаявила півзахисника Джабу Фхакадзе. На жаль, через травму у Кременчуці залишився Анатолій Клюс. Захисник разом з вболівальниками дивитиметься матч у фан-зоні ресторану «Сито-Пяно» (вул.. Леонова, 24).
Цікаво, що в Івано-Франківську також діє фан-зона на території Палацу Потоцьких (вул. Шпитальна, 3).
Перед грою «Прикарпаття» та «Кремінь» здали ПЛР-тестування на COVID-19. В обох команд результати негативні.
Важка дорога vs мінус два дні на відновлення. «Кремінь» понад 13 годин добирався до Івано-Франківська, фактор важкої дороги завжди впиває на команди, які долають такі величезні відстані. Проте команда суперників мала на два дні менше, щоб відновитися від попередньої гри з «Оболонь-Бровар».