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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Битва за 6 очок: «Кремінь» зіграє з «Прикарпаттям»

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 424

 

Пряма трансляція поєдинку розпочнеться о 17.00

Сьогодні, 11 липня, футболісти «Кременя» зіграють в Івано-Франківську з сусідами по турнірній таблиці - «Прикарпаттям». Матч розпочнеться о 17.00.


Історія зустрічей


З відновленим у 2016 році клубом кременчужани зустрічалися двічі в сезоні 2016-2017. Перша гра завершилася на користь кременчужан (1:0, гол на рахунку Артема Козлова), а друга була за «Прикарпаттям», тоді в Івано-Франківську єдиний гол за господарів забив Ігор Худобяк, який зараз грає за «Прикарпаття».


У цьому сезоні в гольовій перестрілці перемогу святкували франків ці – 4:3.


У гольовій перестрілці «Кремінь» програв «Прикарпаттю»


Турнірне становище команд


Командами є сусідами по турнірній таблиці, тому цей матч буде за 6 очок. 


12 "Прикарпаття" 22 6 3 13 32-39 21
13 "Кремінь" 22 5 5 12 29-41 20

 

Суддівські призначення


Арбітр - Євген Цибулько (Черкаська обл.)
Асистенти арбітра - Євген Гашков (Чернівці), Михайло Юхименко (Луцьк)
Четвертий арбітр - Іван Салаш (Калуш)
Спостерігач арбітражу УАФ - Микола Даневич (Київ)


Для 31-річного головного арбітру матчу протистояння «Прикарпаття» - «Кремінь» буде дебютом у Першій лізі. Раніше рефері з Канева обслуговував змагання дублерів U-19 Прем'єр-ліги і поєдинки Другої ліги ПФЛ. Гру кременчужан Євген Цибулько судитиме вперше.

 

Зміни в командах


У «Прикарпаття» через перебір жовтих карток не зіграє Тарас Бойко. Проте на поле можуть повернуться кілька футболістів, які пропускали попередні матчі через вилучення та травми. 


«Кремінь» через санітарні вимоги (щоб в автобусі не перевищувала кількість людей), приїхав у складі 19 гравців: 17 польових та 2 голкіпери.



Кременчуцька команда перед грою дозаявила півзахисника Джабу Фхакадзе. На жаль, через травму у Кременчуці залишився Анатолій Клюс. Захисник разом з вболівальниками дивитиметься матч у фан-зоні ресторану «Сито-Пяно» (вул.. Леонова, 24).


Цікаво, що в Івано-Франківську також діє фан-зона на території Палацу Потоцьких (вул. Шпитальна, 3).


Цікаві моменти


Перед грою «Прикарпаття» та «Кремінь» здали ПЛР-тестування на COVID-19. В обох команд результати негативні.


«Кремінь» отримав результати тестування гравців на COVID-19


Важка дорога vs мінус два дні на відновлення. «Кремінь» понад 13 годин добирався до Івано-Франківська, фактор важкої дороги завжди впиває на команди, які долають такі величезні відстані. Проте команда суперників мала на два дні менше, щоб відновитися від попередньої гри з «Оболонь-Бровар».

 

Пряма трансляція

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: МФК "Кремінь" Джерело відео: prykarpattia
Теги: футбол Кремінь Прикарпаття
компанія «Інтера Люкс»
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