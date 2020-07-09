Битва за 6 очок: «Кремінь» зіграє з «Прикарпаттям»

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 424

Сьогодні, 11 липня, футболісти «Кременя» зіграють в Івано-Франківську з сусідами по турнірній таблиці - «Прикарпаттям». Матч розпочнеться о 17.00.





Історія зустрічей





З відновленим у 2016 році клубом кременчужани зустрічалися двічі в сезоні 2016-2017. Перша гра завершилася на користь кременчужан (1:0, гол на рахунку Артема Козлова), а друга була за «Прикарпаттям», тоді в Івано-Франківську єдиний гол за господарів забив Ігор Худобяк, який зараз грає за «Прикарпаття».





У цьому сезоні в гольовій перестрілці перемогу святкували франків ці – 4:3.









Турнірне становище команд





Командами є сусідами по турнірній таблиці, тому цей матч буде за 6 очок.





12 "Прикарпаття" 22 6 3 13 32-39 21 13 "Кремінь" 22 5 5 12 29-41 20

Суддівські призначення





Арбітр - Євген Цибулько (Черкаська обл.)

Асистенти арбітра - Євген Гашков (Чернівці), Михайло Юхименко (Луцьк)

Четвертий арбітр - Іван Салаш (Калуш)

Спостерігач арбітражу УАФ - Микола Даневич (Київ)





Для 31-річного головного арбітру матчу протистояння «Прикарпаття» - «Кремінь» буде дебютом у Першій лізі. Раніше рефері з Канева обслуговував змагання дублерів U-19 Прем'єр-ліги і поєдинки Другої ліги ПФЛ. Гру кременчужан Євген Цибулько судитиме вперше.

Зміни в командах





У «Прикарпаття» через перебір жовтих карток не зіграє Тарас Бойко. Проте на поле можуть повернуться кілька футболістів, які пропускали попередні матчі через вилучення та травми.





«Кремінь» через санітарні вимоги (щоб в автобусі не перевищувала кількість людей), приїхав у складі 19 гравців: 17 польових та 2 голкіпери.









Кременчуцька команда перед грою дозаявила півзахисника Джабу Фхакадзе. На жаль, через травму у Кременчуці залишився Анатолій Клюс. Захисник разом з вболівальниками дивитиметься матч у фан-зоні ресторану «Сито-Пяно» (вул.. Леонова, 24).





Цікаво, що в Івано-Франківську також діє фан-зона на території Палацу Потоцьких (вул. Шпитальна, 3).





Цікаві моменти





Перед грою «Прикарпаття» та «Кремінь» здали ПЛР-тестування на COVID-19. В обох команд результати негативні.









Важка дорога vs мінус два дні на відновлення. «Кремінь» понад 13 годин добирався до Івано-Франківська, фактор важкої дороги завжди впиває на команди, які долають такі величезні відстані. Проте команда суперників мала на два дні менше, щоб відновитися від попередньої гри з «Оболонь-Бровар».

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