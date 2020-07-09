Горячее лето на выходных вернётся в Кременчуг, но ненадолго

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 606

А с понедельника в городе похолодает и задождит

Горячее лето на этих выходных вернётся в Кременчуг – в городе будет жарко, ясно и без осадков. А вот уже в начале следующей рабочей недели похолодает и задождит.





Sinoptik не оставляет ни шанса на облачность в этот уикенд – будет держаться ясная погода. Кременчужанам стоит ожидать температуры от +17°С ночью до +30°С днём.





Такой же прогноз видим и у Gismeteo – ближайшие два дня будут исключительно солнечными и достаточно жаркими. Воздух прогреется от +17°С до +29°С.





И только Ventusky обещает переменную облачность во второй половине дня в воскресенье, 12 июля, а в субботу, 11 июля, тучи не появятся на кременчугском небе. Осадков не предвидится. Температурный минимум составит +16°С, а максимум достигнет +30°С.