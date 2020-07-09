«Кременчуцький картель» взяли під варту без права внесення застави

Підозрювані продавали у Кременчуці наркотики та психотропи
Трьох кременчужан, підозрюваних у зберіганні та збуті наркотиків, взяли під варту без права внесення застави, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.
За даними слідства, підозрювані на території Кременчука продавали наркотики та психотропи. У справі 6 епізодів такої протиправної діяльності.
Під час обшуків вдома та на роботі чоловіків правоохоронці вилучили 6 полімерних пакетиків та 1 паперовий згорток із речовинами, зовні схожими на метадон, метамфетамін і канабіс, а також ваги, мобільні телефони й інші речові докази на понад 230 тисяч гривень.
Досудове розслідування здійснює Кременчуцький відділ Головного управління Нацполіції в області.