«Кременчуцький картель» взяли під варту без права внесення застави

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 0

Підозрювані продавали у Кременчуці наркотики та психотропи

Трьох кременчужан, підозрюваних у зберіганні та збуті наркотиків, взяли під варту без права внесення застави, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, підозрювані на території Кременчука продавали наркотики та психотропи. У справі 6 епізодів такої протиправної діяльності.

Під час обшуків вдома та на роботі чоловіків правоохоронці вилучили 6 полімерних пакетиків та 1 паперовий згорток із речовинами, зовні схожими на метадон, метамфетамін і канабіс, а також ваги, мобільні телефони й інші речові докази на понад 230 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснює Кременчуцький відділ Головного управління Нацполіції в області.