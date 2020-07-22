«Кремінь» готується взяти реванш в «Оболонь Бровар»

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Кременчужани на своєму полі зіграють дві домашні гри з лідерами

Завтра, 24 липня о 17.00, футбольний клуб «Кремінь» прийме на своєму полі «Оболонь Бровар» з Києва. Матч відбудеться на стадіоні «Кремінь-Арена». Нагадаємо, що матч відбудеться без глядачів.





У першому колі кременчужани на останніх хвилинах матчу втратили нічию. «Кремінь» на своєму місті стає загрозою фаворитів й відбирає очки у лідерів чемпіонату.









Пряма трансляція









«Кремінь» пройшов тестування й у позитивному настрої готується до бою





Футболісти та тренерський штаб «Кременя» отримали результати аналізів на наявність коронавірусу. За результатами тестування всі футболісти та тренери клубу здорові.





Гравці після важкого виїзду до Одеси вдома проаналізували гру суперника та зіграли на тренуванні в тенісбол.









Дискваліфікація





Дискваліфікований опорний півзахисник «Оболонь Бровар» Олексій Савченко.









Суддівські призначення





Головний суддя: Бондаренко Дмитро (Одеса)

Арбітри: Федорак Ю (Івано-Франківськ), Честоляс М (Херсон)

4-й арбітр: Сердюк Денис (Полтава)

Спостерігач арбітражу: Абросимов Є (Одеса)





Арбітр Дмитро Бондаренко не був головний суддею матчів за участі «Кременя».









Історія зустрічей





«Кремінь» з киянами зустрічався 8 раз, статистика особистих зустрічей — на боці киян.









Чемпіонат України





23-й чемпіонат (2013/14 р.р.) - Друга ліга





1. «Оболонь-Бровар» (Київ) - «Кремінь» (Кременчук) - 4:2 (2:0). 19-00. Київ. Ст-н «Оболонь». 1100 глядачів. 28о. Судді: А.Семенов (Днепропетровськ) – А.Пошеюзний (Маріуполь), В.Попков (Волноваха). 4-й арбітр: А.Деревинський (Київ). Делегат ФФУ: В.Бурмич (Хмельницький). Голи: Гордійчук (3), Іващенко (20, 65), Фаворов (87) – Апришко (61), Степанчук (90, пен). Попередження: Вовченко (21), Іващенко (60), Фаворов (90), Черемисин (90) – Апришко (42), Вовкодав (47), Гади (90). Видалення: Фаворов (90, друге попередження).



Матч №2. «Кремінь» (Кременчук) – «Оболонь-Бровар» (Київ) - 1:0 (0:0). 5.04.2014р. 15-00. Кременчук. Ст-н «Кремінь-Арена». 1500 гляд. 7о. Судді: А.Семенов (Днепропетровськ) – Д.Романов (Днепропетровськ), М.Юхименко (Луцьк). 4-й арбітр: А.Матяш (Полтава). Делегат ФФУ: А.Журба (Донецьк). Гол: Іванов (67). Попередження: Черній (18), Логінов(90) – Гордійчук (16), Коваленко (65), Кицута (68).



24-й чемпіонат (2014/15 р.р.) - Друга ліга



Матч №3. «Оболонь-Бровар» (Київ) - «Кремінь» (Кременчук) - 2:1 (1:0). 29.09.14р. 18-00. Київ. Ст-н «Оболонь». 800 гляд. Судді: А.Шандор (Львів) – С.Дарійчук (Чернівці), А.Шевчук (Рівне). 4-й арбітр: П.Чижевський (Київ). Делегат ФФУ: Калита (Чернівці). Голи: Продан (8), Коваленко (57) – Вовкодав (54). Попередження: Проневич (25), Коваленко (74) – Степанчук (60), Кунєв (68).



Матч №4.«Кремінь» (Кременчук) – «Оболонь-Бровар» (Київ) - 1:1 (1:0). 15.11.2014р. 14-00. Кременчук. Ст-н «Кремінь-Арена». 1200 гляд. 7о. Судді: Д.Панчишин (Харків) – И.Рибченко (Запоріжжя), Д.Запороженко (Запоріжжя). 4-й арбітр: А.Яненко (Кременчук). Делегат ФФУ: Г.Махно (Кіровоград). «Голи: Черній (42) – Фаворов (90, пен). Попередження: Пасічніченко (73), Ченбай (83), Волошин (87), Олійник (90), Буличов (90) – Корнєв (28), Фаворов (40), Корольчук (48), Проневич (56), Продан (77). Видалення: Пасічніченко (85, друге попередження) – Корнєв (65, друге попередження).





Матч №5. «Оболонь-Бровар» (Київ) - «Кремінь» (Кременчук) - 3:1 (1:0). 6.05.15р. 19-00. Київ. Ст-н «Оболонь». 1500 гляд. Судді: Ю.Іванов (Донецька обл.) – А.Шевчук (Рівне), С.Дарійчук (Чернівці). 4-й арбітр: П.Чижевський (Київ). Делегат ФФУ: В.Ольшанецький (Івано-Франківськ). Голи: Продан (29), Гаранян (79), Проневич (90) – Борзенко (73). Попередження: Слободян (89) – Курелєх (26), Волошин (89). Вилучення: Курелєх (48, друге попредження).



27-й чемпіонат (2017/18 р.р.) - Друга ліга





Матч №6. «Кремінь» (Кременчук) – «Оболонь-Бровар» (Київ) - 0:3 (0:1). 9.08.2017р. 18-00. Кременчук Ст-н «Кремінь-Арена». 1100 гляд. 33о. Судді: В.Запрутняк (Ужгород) – П.Почепецкий (Дніпро), Р.Соботюк (Житомир). 4-й арбітр: А.Садовий (Кременчук). Делегат ФФУ: О. Гордієнко (Дніпро). Голи: Терехов (1), Бовтрук (81), Слободян (85, пен). Попередження: Ченбай (34), Степанчук (36), Горват (45), Саркісян (80) – Ситников (88), Безуглий (90).





Матч №7. «Оболонь-Бровар» (Київ) - «Кремінь» (Кременчук) - 1:2 (0:1). 18.11.17р. 14-00. Київ. Ст-н «Оболонь-Арена». 400 гляд. Судді: В.Міланич (Миколаїв) – В.Кисельов (Суми), В.Федорок (Чернігів). 4-й арбітр: В.Дорош (Київ). Делегат ФФУ: В.Шаленко (Харків). Голи: Слободян (76, пен) - Янаков (12), Ентін (64). Попередження: Слободян (90) – Ентін (57).





29-й чемпіонат (2019/20 р.р.) - Перша ліга





Матч №8. «Оболонь-Бровар» (Київ) - «Кремінь» (Кременчук) - 1:0 (0:0). 29.09.19р. 17-00. Київ. Ст-н «Оболонь-Арена». 1200 гляд. Судді: А.Каленов (Львів) – И.Рибченко (Запоріжжя), А.Беркут (Сімферополь). 4-й арбітр: И.Бич (Київ). Делегат ФФУ: С.Скрипак (Київська обл). Гол: Майданевич (90). Попередження: Батальський (88), Пучковский (90) – Тарануха (37), Сидоренко (54).





Наступний матч «Кремінь» зіграє з «Рухом». Гра відбудеться у Кременчуці на стадіоні «Кремінь-Арена». Початок гри 29 липня о 18.00.