У Кременчуці самозайнявся Opel

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 707

Скоріше за все, замкненуло електропроводку

21 липня у Кременчуці на Раківці горіла автівка.





Як повідомляє пресслужба поліції, Opel самозайнявся. Скоріше за все, через замкнення електропроводки.



