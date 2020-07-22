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У Кременчуці самозайнявся Opel

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 707

 

Скоріше за все, замкненуло електропроводку

21 липня у Кременчуці на Раківці горіла автівка.


Як повідомляє пресслужба поліції, Opel самозайнявся. Скоріше за все, через замкнення електропроводки.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: горел автомобиль

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