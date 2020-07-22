Де 24 липня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
24 липня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Республіканська, 89, 91, 93;
- вул. Правобережна, 35-55, 31, 44, 44а, 46 ,48, 48а, 50, 57/2;
- вул. Володимира Вернадського, 35-60;
- вул. Декабристів, 4-16;
- вул. Манагарова, 28;
- пров. Правобережний, 4, 27.