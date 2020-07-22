Кращий в області: Кременчук переміг Полтаву за кількістю учнів-призерів МАН України

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 554

23 липня у Кременчуці вітали юних науковців, переможців ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.





За інформацією мерії нашого міста, у зв'язку із карантином формат цього традиційного заходу змінили, він проходив не як зазвичай у адмінбудівлі виконкому, а у сквері імені Олега Бабаєва.





Протягом багатьох років Кременчук є флагманом шкільної наукової роботи в області. У цьому навчальному році філія має рекордні досягнення – здобуто 97 призових місць. І це дійсно рекордний результат, адже перевищує ІІ місце, яке займає Полтава, аж на 8 призерів.





За час існування Кременчуцької філії МАН виховано 212 всеукраїнських призерів, із них 35 переможців, 30 президентських стипендіатів. Обласних призерів 1855, міжнародних переможців – 3, патентів – 2.





Усі учасники конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України отримали дипломи департаменту освіти і науки Полтавської ОДА, а також грошові винагороди. Крім того, керівникам навчальних закладів, учні яких беруть участь у конкурсі, а також науковим керівникам манівців мер Віталій Малецький вручив грамоти департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.