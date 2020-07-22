68 дітей-сиріт з Кременчука потребують компенсації для забезпечення житлом

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Сьогодні у виконавчому комітеті Кременчуцької міськради відбулося засідання місцевої комісії для підготовки пропозицій та прийняття рішень щодо використання у 2020 році субвенції з державного бюджету на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.





Керівник департаменту соціального захисту населення та питань АТО Марина Доценко зазначила, що у Кременчуці 68 дітей цих категорій потребують державної компенсації на забезпечення житлом, з них 4 особи з інвалідністю.





Члени комісії визначили спрямування субвенції у 2020 році з державного бюджету місцевим бюджетам по Кременчуку за напрямом – виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла та затвердили список осіб, які її потребують.





Опосередкована вартість спорудження житла по Полтавській області складає 11523 грн, тож вартість компенсації для придбання житла на 1 особу складає 357 тис 213 грн, для дітей-інвалідів ця сума вища – 472 тис 443 грн із врахуванням 10 кв. м додаткової житлової площі відповідно до вимог чинного законодавства. Тож орієнтовний розмір потреби стосовно спрямування субвенції за напрямом призначення грошової компенсації у 2020 році по місту Кременчуку становить 24 млн 751 тис 404 грн.