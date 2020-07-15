Машинобудування у Кременчуці продовжує «падати»

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Обсяги виробництва машинобудівних підприємств міста продовжують падати, виняток — ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин». Про це говорять дані управління економіки виконкому за півроку (із січня по червень) порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

ПАТ « Крюківський вагонобудівний завод» зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів на 66%. Так, за півроку виготовили 944 вантажні вагони, тоді як за півроку у 2019 - 2778 штук. Проте за цей же період є зростання по пасажирських вагонах: виготовлено 26 проти 6 у 2019. (завод виконує минулорічний контракт).

зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів на 66%. Так, за півроку виготовили 944 вантажні вагони, тоді як за півроку у 2019 - 2778 штук. Проте за цей же період є зростання по пасажирських вагонах: виготовлено 26 проти 6 у 2019. (завод виконує минулорічний контракт). ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» зменшив обсяги виробництва на 86,7%.

ПрАТ «АвтоКрАЗ» не повідомляє про обсяги виробництва. Проте, за даними підприємства, воно працює чотири дні на тиждень, що теж свідчить про падіння виробництва. Нагадаємо, порушена справа про банкрутство підприємства, йде розпорядження майном боржника. В цих умовах та в умовах коронакризи «АвтоКрАЗ» відчуває брак замовлень, зокрема, про це говорив гендиректор підприємства Роман Черняк.









Єдиний виняток серед машинобудівних підприємств міста - ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», він спрацював за півроку з невеликим зростанням — 3,7%. Так, виготовлено 28 асфальтозмішувальних установок проти 27 за цей же період минулого року. Проте варто зазначити, що зростання обсягів виробництва на заводі за результатами роботи за червень помітно уповільнилося порівняно з травнем — тоді фіксувався ріст 71,4%.