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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

Машинобудування у Кременчуці продовжує «падати»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 263

Падіння на КВБЗ, колісному заводі. Виняток — завод «Кредмаш»

Обсяги виробництва машинобудівних підприємств міста продовжують падати, виняток — ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин». Про це говорять дані управління економіки виконкому за півроку (із січня по червень) порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

  • ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів на 66%. Так, за півроку виготовили 944 вантажні вагони, тоді як за півроку у 2019 - 2778 штук. Проте за цей же період є зростання по пасажирських вагонах: виготовлено 26 проти 6 у 2019. (завод виконує минулорічний контракт).
  • ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» зменшив обсяги виробництва на 86,7%.

ПрАТ «АвтоКрАЗ» не повідомляє про обсяги виробництва. Проте, за даними підприємства, воно працює чотири дні на тиждень, що теж свідчить про падіння виробництва. Нагадаємо, порушена справа про банкрутство підприємства, йде розпорядження майном боржника. В цих умовах та в умовах коронакризи «АвтоКрАЗ» відчуває брак замовлень, зокрема, про це говорив гендиректор підприємства Роман Черняк.


Гендиректор «АвтоКрАЗу» Черняк розповів, коли підприємство розрахується з боргами по зарплаті


Єдиний виняток серед машинобудівних підприємств міста - ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», він спрацював за півроку з невеликим зростанням — 3,7%. Так, виготовлено 28 асфальтозмішувальних установок проти 27 за цей же період минулого року. Проте варто зазначити, що зростання обсягів виробництва на заводі за результатами роботи за червень помітно уповільнилося порівняно з травнем — тоді фіксувався ріст 71,4%.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: виробництво машинобудування обсяги виробництва
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