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Тепер точно: ПЦР-тест обійдеться кременчужанам у 1 580 гривень

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 707

Пацієнтам з підозрою на коронавірусну хворобу, контактним особам та медикам тестування, як і раніше, проводитимуть безкоштовно

Міністерство охорони здоров’я України дозволило громадянам, які прибувають з-за кордону, не проходити  двотижневу самоізоляцію або обсервацію, а за власний кошт робити ПЛР дослідження та отримати довідку про відсутність у них COVID-19.


Не хотите после отпуска 14 дней сидеть на самоизоляции? Заплатите 1580 гривен


Сьогодні, 17 липня, виконком прийняв рішення «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування населення», відповідно до якого, проходження ПЦР дослідження у «Лікарні Придніпровській» та «Кременчуцькому перинатальному центрі ІІ рівня» коштуватиме 1582 грн. Час очікування результатів - 1 день.


Міський голова Віталій Малецький зазначив, що ПЛР дослідження на платній основі надаватимуться громадянам, які повернулися з країн, або регіонів України, де складна ситуація щодо захворюваності на COVID-19, якщо вони  не мають бажання 14 діб знаходитися на самоізоляції,  кременчужанам, які виїжджають у країни, які вимагають довідку щодо результату ПЛР дослідження на COVID-19.


В той же час, ПЛР тестування особам, яким показано це дослідження (пацієнтам з підозрою на коронавірусну хворобу, контактним особам, медичним працівникам), як і раніше проводитимуть безкоштовно.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ПЦР тестирование коронавирус
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