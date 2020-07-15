Тепер точно: ПЦР-тест обійдеться кременчужанам у 1 580 гривень

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 707

Пацієнтам з підозрою на коронавірусну хворобу, контактним особам та медикам тестування, як і раніше, проводитимуть безкоштовно

Міністерство охорони здоров’я України дозволило громадянам, які прибувають з-за кордону, не проходити двотижневу самоізоляцію або обсервацію, а за власний кошт робити ПЛР дослідження та отримати довідку про відсутність у них COVID-19.









Сьогодні, 17 липня, виконком прийняв рішення «Про встановлення тарифів на платні послуги з медичного обслуговування населення», відповідно до якого, проходження ПЦР дослідження у «Лікарні Придніпровській» та «Кременчуцькому перинатальному центрі ІІ рівня» коштуватиме 1582 грн. Час очікування результатів - 1 день.





Міський голова Віталій Малецький зазначив, що ПЛР дослідження на платній основі надаватимуться громадянам, які повернулися з країн, або регіонів України, де складна ситуація щодо захворюваності на COVID-19, якщо вони не мають бажання 14 діб знаходитися на самоізоляції, кременчужанам, які виїжджають у країни, які вимагають довідку щодо результату ПЛР дослідження на COVID-19.





В той же час, ПЛР тестування особам, яким показано це дослідження (пацієнтам з підозрою на коронавірусну хворобу, контактним особам, медичним працівникам), як і раніше проводитимуть безкоштовно.