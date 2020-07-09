Не хотите после отпуска 14 дней сидеть на самоизоляции? Заплатите 1580 гривен

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 3 960 Коментарів: 4

Эта информация касается лишь кременчужан, вернувшихся из-за границы. Теперь вместо того, чтобы сидеть 14 дней на самоизоляции, они смогут сдать ПЦР-тест. Если его результат будет негативный, они освобождаются от 14-дневной самоизоляции. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.



МОЗ внес изменения в карантинные правила в отношении украинцев, приезжающих из-за границы. С начала карантина они обязаны были после возвращения или пойти в обсервацию, или отсидеть 14 дней на самоизоляции. Теперь, вернувшись из-за границы, они могут сделать ПЦР-тест – если его результат будет негативным и коронавирус не обнаружат, эти люди освобождаются от 14-дневной самоизоляции. Но этот ПЦР-тест нужно будет оплатить, т. к. вернувшиеся из-за границы граждане не входят в список льготников, составленный МОЗ (контактные лица, по жизненным показаниям, полиция, медики и др.).



Вице-мэр Ольга Усанова сообщила, что в Кременчуге эта платная услуга заработает с 15 июля. Начиная с 15 июля, кременчужане, вернувшиеся из-за границы или граждане, приехавшие в наш город из-за границы, смогут сделать платный ПЦР-тест в поликлиническом отделении больницы «Приднепровской» (ул. Леонова).



Предварительная стоимость теста – 1580 гривен.



Сроки: сегодня анализ сдан, завтра получен результат.



Вице-мэр подчеркнула, что эта медицинская услуга не оплачивается ни из государственного, ни из местного бюджета.