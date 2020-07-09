Посол Словацької Республіки завітав до Кременчука

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У Кременчуці перебуває Посол Словацької Республіки в Україні пан Марек Шафін

Сьогодні, 10 липня, Кременчук відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Його Високоповажність пан Марек Шафін. У рамках офіційного візиту відбулася зустріч представника дипломатичної місії Словацької Республіки в Україні з міським головою Віталієм Малецьким. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Віталій Малецький зауважив, що для Кременчука зокрема, дуже цікавий словацький досвід у галузі машинобудування, оскільки питому частину кременчуцької економіки складають машинобудівні підприємства.





Вчора на базі ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» відбулася широка ділова дискусія щодо надання щодо підтримки вітчизняній продукції машинобудування при публічних закупівлях. Вирішення цієї проблеми на законодавчому рівні дасть можливість українським підприємствам не скорочувати свої потужності, а створювати нові робочі місця, працювати на покращення національної економіки та, головне, знаходити нових партнерів серед європейських країн.









У відповідь Посол Словацької Республіки в Україні пан Марек Шафін розповів про досвід Словацької Республіки в частині реалізації моделі підтримки національного виробника. Він зазначив, що економіка Словаччини зорієнтована на європейський ринок, повністю відкрита.





Марек Шафін наголосив, що після зняття карантинних обмежень, пов’язаних із розповсюдженням коронавірусної інфекції, на наші країни чекають нові взаємовигідні проєкти, що стосуються різних економічних та гуманітарних напрямів.