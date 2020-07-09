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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 62-річна господиня виростила плантацію наркотиків

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 822 Коментарів: 2

 

Правоохоронці вилучили 2070 кущів маку

В одному з сіл Лохвицького району 62-річна жінка виростила плантацію наркотиків на власній присадибній ділянці. Про значні посіви маку повідомляє Управління поліції охорони в Полтавській області.


- Замість картоплі – посіви маку. Так в одному з сіл Лохвицького району 62-річна господиня цього року вирішила розпорядитись своєю присадибною ділянкою, – йдеться у повідомленні.


6 липня працівники автопатруля Миргородського відділу поліції охорони під час патрулювання, проїжджаючи польовою дорогою поблизу одного з сіл Лохвиччини, на присадибній ділянці побачили маковий цвіт. Про незаконні посіви маку вони поінформували фахівців Лохвицького відділу поліції.


 

Далі в ході оперативних заходів останні встановили, що садиба належить місцевим жителям 65 та 62 років. Отримавши ухвалу суду, з їх присадибної ділянки правоохоронці вилучили 2070 кущів маку. Господиня намагалась запевнити поліцейських, що ці тисячі кущів маку «самі насіялись». А вже потім вона вирішила зберегти посіви, щоб була можливість «на Маковія поласувати маківниками», ретельно при цьому доглядаючи ділянку.


Наразі зібраний «урожай» направлено на експертизу. Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 310 Кримінального Кодексу України (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: мак наркотики полиция
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

549
vetalman:
Сьогодні, 15:17

2000 штук уже не административка а криминал да и в Маркете чешский мак по 140 грн за кг , неужели у них в райцентре нет Маркета


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286
gansit:
Сьогодні, 15:23

Цитата: 

Наразі зібраний «урожай» направлено на експертизу. Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 310 Кримінального Кодексу України (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин).

То есть 300 можно садить?Это типа для себя smile


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