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За вчора кременчуцькі крадії розжилися трьома велосипедами

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 210

Залишати велосипеди та самокати на подвір’ї чи в під’їзді - це спокуса доя крадіїв

За добу до поліції звернулося троє кременчужан у яких вкрали велосипеди:

  • в період з 22.00 8 липня до 13.25 9 липня з під'їзду будинку 101 на вул. О.Древаля викрали велосипед;
  • на проспекті Свободи в будинку №30 біля 4-го під'їзду невідомі, шляхом пошкодження замка, викрали велосипед «Джант» синього кольору на якому був спідометр та ліхтарі;
  • на кварталі 278 в 1-му під’їзді 10-го поверху будинку №18 невідомі викрали велосипед марки Ranger, чорного кольору, спортивний з пошкодженим сидінням.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: кража велосипед
компанія «Інтера Люкс»

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