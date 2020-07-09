За вчора кременчуцькі крадії розжилися трьома велосипедами
Сьогодні, 12:02
Переглядів: 210
Залишати велосипеди та самокати на подвір’ї чи в під’їзді - це спокуса доя крадіїв
За добу до поліції звернулося троє кременчужан у яких вкрали велосипеди:
- в період з 22.00 8 липня до 13.25 9 липня з під'їзду будинку 101 на вул. О.Древаля викрали велосипед;
- на проспекті Свободи в будинку №30 біля 4-го під'їзду невідомі, шляхом пошкодження замка, викрали велосипед «Джант» синього кольору на якому був спідометр та ліхтарі;
- на кварталі 278 в 1-му під’їзді 10-го поверху будинку №18 невідомі викрали велосипед марки Ranger, чорного кольору, спортивний з пошкодженим сидінням.