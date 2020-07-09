У галереї Юзефович відкрилась виставка художника Миколи Тарана

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Вчора, 9 липня, у картинній галереї Наталії Юзефович відкрилась персональна виставка живопису кременчуцького художника Миколи Тарана.







На виставці «Рідненька земля в пейзажах» митець представив близько 30 нових творів, які були написані переважно за останні два роки і демонструються вперше. На полотнах художника – чарівні Карпати і Полтавщина, стрімкі гірські річки і тихі води Дніпра, золотава осінь і казкова зима. Саме природа, гра кольорів і відтінків надихають митця та є головним сюжетом його творів.







Запрошуємо поринути в світ справжньої гармонії, яку передають картини художника. Обов’язково - масковий режим, дотримання правил карантину.





Виставка працюватиме до 16 серпня 2020 року.



Вхід вільний.





Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок.





Адреса галереї: вул. Космічна, 9



