У Кременчуці від пневмонії лікуються 10 чоловік, з них у 4 COVID-19

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За минулу добу зі скаргами на ГРВІ до лікарів звернулися 4 дорослих та 8 дітей. Про це повідомив сьогодні на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальник міського управління охорони здоров’я Максим Середа.





Під час амбулаторних звернень було виявлено 3 пневмонії у дорослих та 1 у дитини. У стаціонарних відділеннях міських лікарень з діагнозом пневмонія наразі перебуває 10 дорослих пацієнтів, у 4 з них підтверджено діагноз COVID-19, та 2-є дітей, у них коронавірусної інфекції не виявлено.





Одна дитина, у якої підтверджено COVID-19, наразі перебуває у інфекційному відділенні міської дитячої лікарні, пневмонії в неї немає.

У місті проводиться робота щодо виявлення можливих випадків захворювання на COVID-19.





За вчорашню добу проведено 9 ПЛР досліджень, їх результати негативні. Всього з початку пандемії COVID-19 у Кременчуці проведено 1 825 ПЛР тестувань.





Щодо ІФА тестування, то воно проводиться відповідно до державної нормативно-правової бази. За минулу добу в ІФА спосіб протестовано 165 осіб, всього таке обстеження пройшли 3 645 кременчужан.





На сьогоднішній день у Кременчуці зареєстровано 124 випадки захворювання на COVID-19, 115 з них вже одужали, 4 пацієнтів перебувають у стаціонарних відділеннях, 1 лікується амбулаторно.