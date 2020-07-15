Видобуток щебеню в кременчуцьких кар'єрах пішов на спад

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 414

Два кременчуцькі кар'єри із трьох за результатами першого півріччя цього року (з січня про червень) зменшили обсяги виробництва порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такими є дані моніторингу управління економіки виконкому.

ВП «Крюківський кар’єр» знизив обсяги виробництва на 1,5%.

АТ Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» - на 6%.

Разом із тим, на ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» спостерігається зростання обсягів — на 16,7%. На даний час його обсяги виробництва найбільші серед кар'єрів, що у Кременчуці і за півроку склали 926,4 тисяч тонн (це всі види продукції: щебінь, бут, гранвідсів), що майже утричі більше, ніж у «Кварца» і в 6,5 разів — ніж у «Крюківського кар’єра».





У травні з плюсом у 6% спрацював і «Кварц», проте зараз ситуація змінилася на протилежну.