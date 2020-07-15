Кременчужанам з інвалідністю роз’яснили, як отримати безплатну путівку на курорт

Звернувшись до управлінь соцзахисту, можна отримати (у порядку черги) путівку на 18 або 35 днів – залежно від захворювання
Управління соцзахисту Крюківського району роз’яснило, як кременчужаанам з інвалідністю отримати безплатну санаторно-курортну путівку. Такими путівками забезпечують за рахунок коштів держбюджету осіб з інвалідністю усіх категорій.
Відповідно до Порядку забезпечння путівками (від затверджений Постановою КМУ № 187 від 22.02.06) особи з інвалідністю забезпечуються з урахуванням черговості згідно дати постановки на облік для отримання путівки в управлінні соцзахисту за місцем реєстрації.
Особи з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства забезпечуються путівками строком на 18 днів в порядку черговості.
Особи з інвалідністю із захворюваннями хребта та спинного мозку (І-ІІ групи) – строком на 35 днів у порядку черговості.
Держава відшкодовує вартісті путівки санаторно-курортним закладам відповідно до укладених тристоронніх договорів (особа з інвалідністю - управління - санаторій).
Гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначається щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.
Так у 2020 році гранична вартість путівки становить:
Для постановки на облік для отримання путівки необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем реєстрації і надати документи:
В УСЗН звертають увагу: забезпечення санаторно-курортним лікуванням здійснюється в межах кошторисних призначень. А відтак, якщо строк дії медичної довідки вичерпався, а чергу на путівку не підійшла, цю довідку слід оновлювати.
За більш детальною інформацією з питання забезпечення санаторно-курортними путівками звертатися до УСЗН за місцем реєстрації:
у Крюківському - до управління соціального захисту населення за адресою: вул. І.Приходька, 90, тел. 6-21-95, 068-723-00-40;
у Автозаводському районі– до управління соціального захисту населення за адресою: пр. Свободи, 66, тел. 79-10-26.