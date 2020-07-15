Кременчужанам з інвалідністю роз’яснили, як отримати безплатну путівку на курорт

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 408

Звернувшись до управлінь соцзахисту, можна отримати (у порядку черги) путівку на 18 або 35 днів – залежно від захворювання

Управління соцзахисту Крюківського району роз’яснило, як кременчужаанам з інвалідністю отримати безплатну санаторно-курортну путівку. Такими путівками забезпечують за рахунок коштів держбюджету осіб з інвалідністю усіх категорій.





Відповідно до Порядку забезпечння путівками (від затверджений Постановою КМУ № 187 від 22.02.06) особи з інвалідністю забезпечуються з урахуванням черговості згідно дати постановки на облік для отримання путівки в управлінні соцзахисту за місцем реєстрації.

На скільки днів путівка?

Особи з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства забезпечуються путівками строком на 18 днів в порядку черговості.

Особи з інвалідністю із захворюваннями хребта та спинного мозку (І-ІІ групи) – строком на 35 днів у порядку черговості.

Яку вартість путівки оплатить держава?

Держава відшкодовує вартісті путівки санаторно-курортним закладам відповідно до укладених тристоронніх договорів (особа з інвалідністю - управління - санаторій).

Гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначається щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

Так у 2020 році гранична вартість путівки становить:

для осіб з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства – 7740,00 грн (без ПДВ);

(без ПДВ); для осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку – 23450,00 грн (без ПДВ).

Які документи потрібні, щоб стати в чергу на путівку?

Для постановки на облік для отримання путівки необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем реєстрації і надати документи:

медичну довідку форми 070-0;

паспорт;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру;

довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності;

пенсійне посвідчення;

трудову книжку.

В УСЗН звертають увагу: забезпечення санаторно-курортним лікуванням здійснюється в межах кошторисних призначень. А відтак, якщо строк дії медичної довідки вичерпався, а чергу на путівку не підійшла, цю довідку слід оновлювати.

«Звертаємо увагу, що після закінчення строку дії медичної довідки форми 070-0, але не рідше ніж один раз на три роки, подається нова медична довідка. У разі неподання такої довідки особа, яка понад три роки перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, знімається з обліку», - зазначено у повідомленні Крюківського УСЗН.

Куди звертатися?

За більш детальною інформацією з питання забезпечення санаторно-курортними путівками звертатися до УСЗН за місцем реєстрації:

у Крюківському - до управління соціального захисту населення за адресою: вул. І.Приходька, 90, тел. 6-21-95, 068-723-00-40;

у Автозаводському районі– до управління соціального захисту населення за адресою: пр. Свободи, 66, тел. 79-10-26.