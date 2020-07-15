Надзвичайні новини У центрі Кременчука сталася ДТП: підбили мотоцикліста Сьогодні, 14:45 Переглядів: 1 116 Коментарів: 5 Мотоцикліст живий 16 липня, близько 14 30, в центрі Кременчука сталася ДТП.

Як повідомляють очевидці у h.kremenchug, на Першотравневій, біля КрНУ, підбили мотоцикліста. Він лишився живий. 4 Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug

Коментарі: 5

Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.



Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.

Ознайомтесь із Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.Будь-ласка,абоОзнайомтесь із правилами коментування

‡агрузка...