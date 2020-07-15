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Надзвичайні новини

У центрі Кременчука сталася ДТП: підбили мотоцикліста

Сьогодні, 14:45 Переглядів: 1 116 Коментарів: 5

 

Мотоцикліст живий

16 липня, близько 14 30, в центрі Кременчука сталася ДТП.


Як повідомляють очевидці у h.kremenchug, на Першотравневій, біля КрНУ, підбили мотоцикліста. Він лишився живий.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

801
AMD:
Сьогодні, 15:01

Жаль что остался.

Тъ, задайте вопрос Борзенко: С какой целью он поддерживает круглосуточные гонки по всему городу ? Почему полиция плюёт на свои обязанности так же, как и двуколёсные анацефалы на окружающих ? Или он сам на досуге прячется под шлемом ?


18 3
1 350
inattentive:
Сьогодні, 15:32

Каждый день : велосипедист, скутерист, мотоциклист. 


8 0
208
Чувааак:
Сьогодні, 16:09

Першотравнева/Гагаріна ДТП з участю автошколи


0 0
932
D:
Сьогодні, 16:16

Вот не жалко!!! Было бы одним уродом меньше! Из-за этих гонщиков - дебилов , а их 99%, такое отношение к нормальным людям... Вот прямо только что подлетел на Раковке на мотоцикле к ступенькам  АТБ малолетний недоделок лет 18. Сначала чуть не врезался в стоящий автомобиль, а потом в ребёнка! Ау  - полиция !


2 0
208
Чувааак:
Сьогодні, 16:19

Судячи по фото мот хотів справа обійти, але не встиг, бо Сеат вирішив парконуться


1 1

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