У центрі Кременчука сталася ДТП: підбили мотоцикліста

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Мотоцикліст живий
16 липня, близько 14 30, в центрі Кременчука сталася ДТП.
Як повідомляють очевидці у h.kremenchug, на Першотравневій, біля КрНУ, підбили мотоцикліста. Він лишився живий.
Жаль что остался.
Тъ, задайте вопрос Борзенко: С какой целью он поддерживает круглосуточные гонки по всему городу ? Почему полиция плюёт на свои обязанности так же, как и двуколёсные анацефалы на окружающих ? Или он сам на досуге прячется под шлемом ?
Каждый день : велосипедист, скутерист, мотоциклист.
Першотравнева/Гагаріна ДТП з участю автошколи
Вот не жалко!!! Было бы одним уродом меньше! Из-за этих гонщиков - дебилов , а их 99%, такое отношение к нормальным людям... Вот прямо только что подлетел на Раковке на мотоцикле к ступенькам АТБ малолетний недоделок лет 18. Сначала чуть не врезался в стоящий автомобиль, а потом в ребёнка! Ау - полиция !
Судячи по фото мот хотів справа обійти, але не встиг, бо Сеат вирішив парконуться