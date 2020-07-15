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Тепер жителі Кременчуцького району можуть замовити паспортні послуги у міському ЦНАПі

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 334

 

В умовах карантину Кременчуцький ЦНАП здійснює прийом громадян виключно за попереднім записом

Жителів сіл Кременчуцького району запрошують замовляти паспортні послуги у Департаменті «ЦНАП у м. Кременчуці», повідомляє пресслужба мерії.


Це послуги такі як:

  • обмін паспорта на ID-картку;
  • оформлення паспорта для виїзду за кордон;
  • перший паспорт в 14 років;
  • вклеювання фотокартки до паспорта по досягненню 25-ти або 45-ти річного віку.

Звертайтесь у:

  • головний офіс ЦНАП (вул. Гагаріна, 14)
  • Автозаводський відділ (вул. Героїв України, 11-А)
  • Крюківський відділ (вул. Приходька, 90) поки що приймає заявки лише на вклейку фото до паспорта-книжечки.

Суб’єктом надання послуг є Кременчуцький районний відділ Управління ДМС України в Полтавській області (послуги із кодом 65).

Наголошуємо, що в умовах карантину Кременчуцький ЦНАП здійснює прийом громадян виключно за попереднім записом на точно призначений день і час. Зареєструватися в електронну чергу можна за телефонними номерами (067) 405-50-80, (066) 888-02-06.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ЦНАП ЦПАУ
компанія «Інтера Люкс»

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