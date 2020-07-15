Тепер жителі Кременчуцького району можуть замовити паспортні послуги у міському ЦНАПі

В умовах карантину Кременчуцький ЦНАП здійснює прийом громадян виключно за попереднім записом
Жителів сіл Кременчуцького району запрошують замовляти паспортні послуги у Департаменті «ЦНАП у м. Кременчуці», повідомляє пресслужба мерії.
Це послуги такі як:
- обмін паспорта на ID-картку;
- оформлення паспорта для виїзду за кордон;
- перший паспорт в 14 років;
- вклеювання фотокартки до паспорта по досягненню 25-ти або 45-ти річного віку.
Звертайтесь у:
- головний офіс ЦНАП (вул. Гагаріна, 14)
- Автозаводський відділ (вул. Героїв України, 11-А)
- Крюківський відділ (вул. Приходька, 90) поки що приймає заявки лише на вклейку фото до паспорта-книжечки.
Суб’єктом надання послуг є Кременчуцький районний відділ Управління ДМС України в Полтавській області (послуги із кодом 65).
Наголошуємо, що в умовах карантину Кременчуцький ЦНАП здійснює прийом громадян виключно за попереднім записом на точно призначений день і час. Зареєструватися в електронну чергу можна за телефонними номерами (067) 405-50-80, (066) 888-02-06.