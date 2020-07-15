У Полтаві металеві двері тролейбуса затисли голову маленької дівчинки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 567

Після інциденту водій та кондуктор намагалися вигнати матір дитини з салону, але та викликала поліцію

13 липня у Полтаві металеві двері тролейбуса затисли голову маленької дівчинки. Сюжет про це вийшов у програмі «Свідок» на НТН.





Мати з 2-річною донькою хотіла виходити на зупинці, аж раптом водій почав зачиняти двері.





Жінка подалася назад до салону, але було занадто пізно. Двері міцно здавили голову дитині, яку вона тримала на руках. Від удару та шоку дівчинка почала плакати.





Попри сліди на обличчі дитини, жінку намагались вигнати з тролейбусу та рушити. Ніби то вона заважає їхати. Однак жінка викликала поліцію та лікарів.





Подивитись сюжет можна тут.