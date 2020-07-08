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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці обговорють створення першої велодоріжки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 128 Коментарів: 6

 

Є два варіанти мирного співіснування велосипедистів та пішоходів у Придніпровському парку

Сьогодні, 8 липня, обговорять створення першої велосипедної доріжки у Кременчуці. Питання мирного співіснування велосипедистів та пішоходів у Придніпровському парку обговорять о 19.30 на зупинці «Річковий Вокзал». Про це повідомили на сторінці Велосипедисти Кременчука у фейсбуці.


- Обговорення першої ймовірної велодоріжки робиться з метою формування рівних умов відпочиваючих батьків, дітей та велосипедистів різного віку. Потенційно запланований маршрут повинен об’єднати майбутню велоінфраструктуру міста в єдину систему велодоріжок по всьому Кременчуку, тож за умов соціального несприйняття або відсутності підтримки адміністрації міста цей проект неспроможний до існування! Нам потрібна Ваша думка та підтримка! - написав Анатолій Чабан. 


 


Пропонують обговорити два варіанти:

  • Варіант А: відстань 1030 метрів, з них ~100 м потребують доопрацювання дорожнього полотна.
  • Варіант Б: відстань 965 метрів, з них ~200 м потребують доопрацювання дорожнього полотна, але практично на 200 метрів мінімізується контакт з відпочиваючими зі сторони річкового вокзалу.


Нагадаємо, що кременчуцькі активісти розробили концепцію розвитку велоінфраструктури у місті ще у 2016 році. Через рік цю концепцію, яка має бути втілена до 2027 року, затвердила сесії міськради.


 

Того ж року, відповідаючи на петицію кременчужан, мер Малецький повідомив, що у 2020 році велодоріжки, якщо і з'являться у Кременчуці, то, лише на плані міста.

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Автор: Альона Душенко
Теги: велосипедні доріжки
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

1 465
ankrem:
Сьогодні, 12:08

На выходных летали велохрусты по набережной, что ужаленые.

На детей, прохожих и всех остальных все равно. То летит, то на заднем колесе выделывается, то виляет. Сделайте в Комсомольском парке им дорожку, пусть катаются на здоровье.


13 5
50
Vikulsija:
Сьогодні, 12:35

Какой смысл в велодорожке в парке, если до парка нужно еще доехать? Доехать по проезжей части или по тротуарам, на секундочку. Я уверена на 100 %, что все, кто ездит - знает как это. Тротуаров у нас нормальных - минимум, да и люди... а по проезжей части хорошо, конечно, но небезопасно. Я думаю, что если делать - то делать хорошо сразу. А для меня это значит - соединение в первую очередь по главной магистрали - от Молодежного к Центру. Далее - по приоритету: Раковка, направление Киевской, Реевки. Это не моя идея, она не нова. Но я считаю, что это более рационально и необходимо. И да - распил денег никуда не исчезнет


11 0
13
lexxmaster:
Сьогодні, 13:02

Цитата: Vikulsija
Тротуаров у нас нормальных - минимум, да и люди

А по тротуарам то и ездить запрещено.
С необходимостью велодорожки полностью согласен, количество любителей данного транспорта возросло и есть явная необходимость решать вопрос.


4 2
1 307
shtai:
Сьогодні, 14:28

Того ж року, відповідаючи на петицію кременчужан, мер Малецький повідомив, що у 2020 році велодоріжки, якщо і з'являться у Кременчуці, то, лише на плані міста.

Так что пусть обговаривают, могут даже результат сборов в мэрии зарегистрировать. Как только найдут человека под откат с велосипедных дорожек - вот тогда они и без велосипедистов решат этот вопрос.


2 0
372
Pereselenets:
Сьогодні, 14:39

Нужна велодорожка на Молодежный! Когда мэр устроил карантинно-транспортный коллапс, велосипед был едиственным транспортом, кроме пешкаруса, чтобы добраться на работу и обратно. Да и сейчас там сотни велосипедистов рискуют жизнью каждый день.


3 0
13
lexxmaster:
Сьогодні, 15:31

Цитата: lexxmaster

Цитата: Vikulsija
Тротуаров у нас нормальных - минимум, да и люди

А по тротуарам то и ездить запрещено.
С необходимостью велодорожки полностью согласен, количество любителей данного транспорта возросло и есть явная необходимость решать вопрос.

Минусаторам, у которых не хватает смелости (или ума) ездить по правилам, тем самым создают угрозу детям, идущим по тротуарам.
6.6 Велосипедисту забороняється:
...
в)рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

По штрафам см. 122 ч.1 255 грн, вот вам и наполнение бюджета города.


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