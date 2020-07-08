У Кременчуці обговорють створення першої велодоріжки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 128 Коментарів: 6

Є два варіанти мирного співіснування велосипедистів та пішоходів у Придніпровському парку

Сьогодні, 8 липня, обговорять створення першої велосипедної доріжки у Кременчуці. Питання мирного співіснування велосипедистів та пішоходів у Придніпровському парку обговорять о 19.30 на зупинці «Річковий Вокзал». Про це повідомили на сторінці Велосипедисти Кременчука у фейсбуці.





- Обговорення першої ймовірної велодоріжки робиться з метою формування рівних умов відпочиваючих батьків, дітей та велосипедистів різного віку. Потенційно запланований маршрут повинен об’єднати майбутню велоінфраструктуру міста в єдину систему велодоріжок по всьому Кременчуку, тож за умов соціального несприйняття або відсутності підтримки адміністрації міста цей проект неспроможний до існування! Нам потрібна Ваша думка та підтримка! - написав Анатолій Чабан.







Пропонують обговорити два варіанти:

Варіант А : відстань 1030 метрів, з них ~100 м потребують доопрацювання дорожнього полотна.

Варіант Б: відстань 965 метрів, з них ~200 м потребують доопрацювання дорожнього полотна, але практично на 200 метрів мінімізується контакт з відпочиваючими зі сторони річкового вокзалу.





Нагадаємо, що кременчуцькі активісти розробили концепцію розвитку велоінфраструктури у місті ще у 2016 році. Через рік цю концепцію, яка має бути втілена до 2027 року, затвердила сесії міськради.







Того ж року, відповідаючи на петицію кременчужан, мер Малецький повідомив, що у 2020 році велодоріжки, якщо і з'являться у Кременчуці, то, лише на плані міста.

