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Володимир Зеленський підписав указ про призначення судді в Кременчуці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 544 Коментарів: 2

Указ Президента підписаний вчора, 7 липня

Вчора, 7 липня, Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення судді Автозаводського районного суду Кременчука Андрія Малтиза.


Згідно з декларацією, в Андрія Малтизи є земельна ділянка площею 50 кв. м у Довжанську Луганської області й там же він орендує квартиру. У Андрія Малтизи є легковий автомобіль «ЗАЗ VIDA» 2012 року випуску та корпоративні права на приватне підприємство «Правозахист». 


Також Андрій Малтиза задекларував 23 392 грн пенсії, 18 440 грн грошової допомоги, 79 951 грн гонорару та готівка - 14 000 доларів.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: суд суддя Автозаводсикй суд
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

193
JJAbrams:
Сьогодні, 11:26

корпоративні права на приватне підприємство «Правозахист».

 

через эту контору делает решаются?)


7 1
281
cheh_a:
Сьогодні, 11:35

теперь да )


6 1

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