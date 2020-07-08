Кількість хворих на коронавірус в Україні подолала позначку у 50 тисяч

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 807

За останню добу кількість нових випадків знову пішла вгору – їх зареєстрували 807, зокрема, на Полтавщині – один