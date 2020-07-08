Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 08.07.2020 10:50
Підтверджені:
Україна50414
Кременчук119
Хворі:
Україна25989
Кременчук3
Одужало:
Україна23119
Кременчук112
Померло:
Україна1306
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кількість хворих на коронавірус в Україні подолала позначку у 50 тисяч

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 807

 

За останню добу кількість нових випадків знову пішла вгору – їх зареєстрували 807, зокрема, на Полтавщині – один

Станом на 9.00 8 липня в Україні налічують 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало. За даними МОЗ, за останню добу зафіксували 807 нових випадків, зокрема, один – на Полтавщині. Загалом проведено 745 313 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2002 випадки;
  • Волинська область — 2825 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1120 випадків;
  • Донецька область — 713 випадків;
  • Житомирська область — 1484 випадки;
  • Закарпатська область — 3533 випадки;
  • Запорізька область — 599 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2797 випадків;
  • Кіровоградська область — 664 випадки;
  • м. Київ — 5779 випадків;
  • Київська область — 2853 випадки;
  • Львівська область — 6562 випадки;
  • Луганська область — 87 випадків;
  • Миколаївська область — 463 випадки;
  • Одеська область — 1984 випадки;
  • Полтавська область — 326 випадків;
  • Рівненська область — 4304 випадки;
  • Сумська область — 323 випадки;
  • Тернопільська область — 2142 випадки;
  • Харківська область — 2466 випадків;
  • Херсонська область — 201 випадок;
  • Хмельницька область — 863 випадки;
  • Чернівецька область — 5051 випадок;
  • Черкаська область — 695 випадків;
  • Чернігівська область — 578 випадків.

Полтавська ОДА повідомляє, що новий випадок коронавірусу зареєстрували у Машівському районі.


Загалом одужали вже 278 жителів області, продовжують лікування 35 людей.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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