Кількість хворих на коронавірус в Україні подолала позначку у 50 тисяч

За останню добу кількість нових випадків знову пішла вгору – їх зареєстрували 807, зокрема, на Полтавщині – один
Станом на 9.00 8 липня в Україні налічують 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало. За даними МОЗ, за останню добу зафіксували 807 нових випадків, зокрема, один – на Полтавщині. Загалом проведено 745 313 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2002 випадки;
- Волинська область — 2825 випадків;
- Дніпропетровська область — 1120 випадків;
- Донецька область — 713 випадків;
- Житомирська область — 1484 випадки;
- Закарпатська область — 3533 випадки;
- Запорізька область — 599 випадків;
- Івано-Франківська область — 2797 випадків;
- Кіровоградська область — 664 випадки;
- м. Київ — 5779 випадків;
- Київська область — 2853 випадки;
- Львівська область — 6562 випадки;
- Луганська область — 87 випадків;
- Миколаївська область — 463 випадки;
- Одеська область — 1984 випадки;
- Полтавська область — 326 випадків;
- Рівненська область — 4304 випадки;
- Сумська область — 323 випадки;
- Тернопільська область — 2142 випадки;
- Харківська область — 2466 випадків;
- Херсонська область — 201 випадок;
- Хмельницька область — 863 випадки;
- Чернівецька область — 5051 випадок;
- Черкаська область — 695 випадків;
- Чернігівська область — 578 випадків.
Полтавська ОДА повідомляє, що новий випадок коронавірусу зареєстрували у Машівському районі.
Загалом одужали вже 278 жителів області, продовжують лікування 35 людей.