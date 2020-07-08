9 кременчуцьких випускників відмовилися від ЗНО з англійської, одного учасника не допустили

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У нашому місті на тестування з англійської мови було зареєстровано 908 учасників, проте не з’явилося 110 осіб

7 липня 402 випускника кременчуцьких шкіл взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови, а 9 випускників відмовилися від складання даного тестування. Таку інформацію надав директор департаменту освіти нашого міста Геннадій Москалик.





У Кременчуці створили чотири пункти ЗНО для складання цього предмета – на базі шкіл №1 та 26 і ліцеїв №5 та 6. Вони забезпечені CD-програвачами та комп’ютерною технікою, необхідними для складання аудіювання.





У нашому місті на ЗНО з англійської мови було зареєстровано 908 учасників, проте не з’явилося 110 осіб (близько 12%).





Одного учасника не допустили через неповний пакет документів. Випадків підвищеної температури чи порушень не виявили.