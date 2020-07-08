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Кременчук, Освіта

9 кременчуцьких випускників відмовилися від ЗНО з англійської, одного учасника не допустили

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 864 Коментарів: 1

 

У нашому місті на тестування з англійської мови було зареєстровано 908 учасників, проте не з’явилося 110 осіб

7 липня 402 випускника кременчуцьких шкіл взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови, а 9 випускників відмовилися від складання даного тестування. Таку інформацію надав директор департаменту освіти нашого міста Геннадій Москалик.


У Кременчуці створили чотири пункти ЗНО для складання цього предмета – на базі шкіл №1 та 26 і ліцеїв №5 та 6. Вони забезпечені CD-програвачами та комп’ютерною технікою, необхідними для складання аудіювання.


У нашому місті на ЗНО з англійської мови було зареєстровано 908 учасників, проте не з’явилося 110 осіб (близько 12%).


Одного учасника не допустили через неповний пакет документів. Випадків підвищеної температури чи порушень не виявили.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЗНО-2020 ВНО ЗНО английский язык
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Коментарі: 1

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шиш:
Сьогодні, 15:14

!Хай він розповість скільки ждали  в школі 5 іншого компьютера ?.Дітей зачинили в  34 град. жару на 4 поверсі школи.Навіть вікна наглухо закрили.А не могли б хоча б поставити кондиціонер?.Все міське начальство зібрати у таку жару і подержати декілька годин.


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