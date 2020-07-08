Одразу дві комісії розслідують причини 2-годинної зупинки Кременчуцького НПЗ

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 573 Коментарів: 1

Причини збою у технології НПЗ розслідує внутрішня комісія на підприємстві та комісія «Укренерго»: попередньо у компанії заявили, що авіарія на їх підстанції не вплинула на схему енергопостачання заводу

Одразу дві комісії розслідують причини 2-годинної зупинки Кременчуцького нафтопереробного заводу (ПАТ «Укртатнафта»), що мала місце 4 липня. Тоді кременчужани бачили вогонь та чорний дим на факелах підприємства: виявилося, що це був аварійний викид газу. Головний інженер НПЗ Юрій Голич заявив, що причина — аварія на підстанції «Укренерго».







Проте в «Укренерго» заявляють, що лінії, які втратили живлення під час аварії 4 липня на підстанції «Кременчук», не належать до схеми енергопостачання на Кременчуцький НПЗ.





«Усі лінії 150кВ, які в зазначений проміжок часу втрачали живлення від ПС «Кременчук», належать Єристівському та Полтавському гірничозбагачувальним комбінатам (ГЗК) та не мають відношення до схеми електропостачання Кременчуцького НПЗ. Коротке замикання під час аварійної ситуації супроводжувалось суттєвим зниженням напруги у прилеглій мережі 150кВ. Наразі з’ясовується, чи могло це призвести до збою у технології Кременчуцького НПЗ», - йдеться у повідомленні «Укренерго».



У відомстві повідомили, що живлення було відновлене уже через 43 хв після аварії, наразі комісія «Укренерго» проводить розслідування причин інциденту.







Що ж вийшло з ладу на самому заводі?



Прочитавши версію «Укренерго», яка відрізняється від версії НПЗ, ми звернулися з уточнюючими запитанням до адміністрації «Укртатнафти»:

Якщо підстанція «Укренерго» не вплинула на схему енергопостачання заводу, то чи означає це, що на самому підприємстві не спрацювала аварійна автоматика?

Що саме вийшло з ладу на заводі?

Якими є наслідки аварії на НПЗ? Які збитки?

Керівник відділу по зв'язках з громадськістю «Укртатнафти» Сергій Біленький наразі повідомив лише те, що відповіді на ці питання дасть внутрішнє розслідування в компанії:





- Наразі створена комісія з розслідування аварійної зупинки підприємства. Сподіваюся, що після завершення її роботи буде можливість отримати відповіді на поставлені запитання. Зараз завод працює в штатному режимі.





Він уточнив, що внутрішні розслідування на НПЗ та в «Укренерго» не залежать одне від одного.