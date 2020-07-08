Одразу дві комісії розслідують причини 2-годинної зупинки Кременчуцького НПЗ

Причини збою у технології НПЗ розслідує внутрішня комісія на підприємстві та комісія «Укренерго»: попередньо у компанії заявили, що авіарія на їх підстанції не вплинула на схему енергопостачання заводу
Одразу дві комісії розслідують причини 2-годинної зупинки Кременчуцького нафтопереробного заводу (ПАТ «Укртатнафта»), що мала місце 4 липня. Тоді кременчужани бачили вогонь та чорний дим на факелах підприємства: виявилося, що це був аварійний викид газу. Головний інженер НПЗ Юрій Голич заявив, що причина — аварія на підстанції «Укренерго».
Проте в «Укренерго» заявляють, що лінії, які втратили живлення під час аварії 4 липня на підстанції «Кременчук», не належать до схеми енергопостачання на Кременчуцький НПЗ.
У відомстві повідомили, що живлення було відновлене уже через 43 хв після аварії, наразі комісія «Укренерго» проводить розслідування причин інциденту.
Прочитавши версію «Укренерго», яка відрізняється від версії НПЗ, ми звернулися з уточнюючими запитанням до адміністрації «Укртатнафти»:
Керівник відділу по зв'язках з громадськістю «Укртатнафти» Сергій Біленький наразі повідомив лише те, що відповіді на ці питання дасть внутрішнє розслідування в компанії:
Він уточнив, що внутрішні розслідування на НПЗ та в «Укренерго» не залежать одне від одного.