Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 06.07.2020 08:50
Підтверджені:
Україна49043
Кременчук119
Хворі:
Україна26078
Кременчук6
Одужало:
Україна21703
Кременчук109
Померло:
Україна1262
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Різкий спад: за добу коронавірус виявили у 564 українців

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 173

 

За даний період на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на COVID-19 – у Полтаві

За даними Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині виявили один новий випадок захворювання на COVID-19 – у Полтаві. Загалом одужали вже 277 жителів області. Продовжують лікування 35 людей.


В Україні протягом останньої доби зафіксували 564 нові випадки коронавірусної хвороби. За інформацією МОЗ, станом на 9.00 7 липня у нашій країні нараховують 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.


Варто звернути увагу, що спад по кількості хворих розпочався вчора, 6 липня, у цей день МОЗ повідомляло про 543 нові випадки, у порівнянні з 5 липня, коли їх було 823.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1979 випадків;
  • Волинська область — 2788 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1116 випадків;
  • Донецька область — 686 випадків;
  • Житомирська область — 1469 випадків;
  • Закарпатська область — 3458 випадків;
  • Запорізька область — 598 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2744 випадки;
  • Кіровоградська область — 663 випадки;
  • м. Київ — 5665 випадків;
  • Київська область — 2809 випадків;
  • Львівська область — 6445 випадків;
  • Луганська область — 85 випадків;
  • Миколаївська область — 461 випадок;
  • Одеська область — 1919 випадків;
  • Полтавська область — 325 випадків;
  • Рівненська область — 4228 випадків;
  • Сумська область — 321 випадок;
  • Тернопільська область — 2108 випадків;
  • Харківська область — 2416 випадків;
  • Херсонська область — 196 випадків;
  • Хмельницька область — 842 випадки;
  • Чернівецька область — 5032 випадки;
  • Черкаська область — 678 випадків;
  • Чернігівська область — 576 випадків.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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