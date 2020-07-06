Різкий спад: за добу коронавірус виявили у 564 українців

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За даний період на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на COVID-19 – у Полтаві

За даними Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині виявили один новий випадок захворювання на COVID-19 – у Полтаві. Загалом одужали вже 277 жителів області. Продовжують лікування 35 людей.





В Україні протягом останньої доби зафіксували 564 нові випадки коронавірусної хвороби. За інформацією МОЗ, станом на 9.00 7 липня у нашій країні нараховують 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.





Варто звернути увагу, що спад по кількості хворих розпочався вчора, 6 липня, у цей день МОЗ повідомляло про 543 нові випадки, у порівнянні з 5 липня, коли їх було 823.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: