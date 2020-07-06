Різкий спад: за добу коронавірус виявили у 564 українців

За даний період на Полтавщині зафіксували один новий випадок захворювання на COVID-19 – у Полтаві
За даними Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині виявили один новий випадок захворювання на COVID-19 – у Полтаві. Загалом одужали вже 277 жителів області. Продовжують лікування 35 людей.
В Україні протягом останньої доби зафіксували 564 нові випадки коронавірусної хвороби. За інформацією МОЗ, станом на 9.00 7 липня у нашій країні нараховують 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.
Варто звернути увагу, що спад по кількості хворих розпочався вчора, 6 липня, у цей день МОЗ повідомляло про 543 нові випадки, у порівнянні з 5 липня, коли їх було 823.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1979 випадків;
- Волинська область — 2788 випадків;
- Дніпропетровська область — 1116 випадків;
- Донецька область — 686 випадків;
- Житомирська область — 1469 випадків;
- Закарпатська область — 3458 випадків;
- Запорізька область — 598 випадків;
- Івано-Франківська область — 2744 випадки;
- Кіровоградська область — 663 випадки;
- м. Київ — 5665 випадків;
- Київська область — 2809 випадків;
- Львівська область — 6445 випадків;
- Луганська область — 85 випадків;
- Миколаївська область — 461 випадок;
- Одеська область — 1919 випадків;
- Полтавська область — 325 випадків;
- Рівненська область — 4228 випадків;
- Сумська область — 321 випадок;
- Тернопільська область — 2108 випадків;
- Харківська область — 2416 випадків;
- Херсонська область — 196 випадків;
- Хмельницька область — 842 випадки;
- Чернівецька область — 5032 випадки;
- Черкаська область — 678 випадків;
- Чернігівська область — 576 випадків.