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Кременчужанка загубила 6-річного сина - повернути допомогли перехожі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 2 320 Коментарів: 3

 

Небайдужі містяни викликали поліцейських, котрі розшукали 28-річну матір й склали на неї адмінпротокол

6 липня 28-річна кременчужанка загубила 6-річного сина, допомогли повернути хлопчика матері небайдужі містяни. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.


Близько 20.00 до поліцейських надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Академіка Маслова він помітив дитину без супроводу батьків. На виклик виїхали інспектори роти ТОР, на місці події чоловік передав хлопчика правоохоронцям.


 

Патрульні почали спілкуватися з громадянами і отримали інформацію, що у Придніпровському парку стурбована жінка шукає дитину. Саме на набережній поліцейські знайшли 28-річну маму хлопчика.


Також 6-річну дитину оглянули лікарі швидкої медичної допомоги та переконались, що загрози її здоров’ю немає.


На мати поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Суд розгляне матеріали та винесе рішення по справі.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: потерялся ребенок полиция мать админпротокол
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

278
cheh_a:
Сьогодні, 10:43

де-лы-какой протокол.

Ребенок сам убег-бывает всякое

Премию ебе унам дайьте


12 3
195
Чувааак:
Сьогодні, 11:00

Звісно це не добре що дитина настільки далеко відїхала на самокаті (він на фото, тому думаю він його), але ж це дитина, 3 шила в дупі, хоче коней поганяти, тому вони я так розумію і були в парку. Це якби мати була в сумнівній компанії, і про дитину і не згадувала б, тоді я згоден - протокол в руки. Але ж судячи з статті мать дітьо шукала, була стурбована...

З іншої сторони може не все написали в статті, тому була підстава для протоколу


13 1
278
cheh_a:
Сьогодні, 11:30

Цитата: Чувааак

Звісно це не добре що дитина настільки далеко відїхала на самокаті (він на фото, тому думаю він його), але ж це дитина, 3 шила в дупі, хоче коней поганяти, тому вони я так розумію і були в парку. Це якби мати була в сумнівній компанії, і про дитину і не згадувала б, тоді я згоден - протокол в руки. Але ж судячи з статті мать дітьо шукала, була стурбована...

З іншої сторони може не все написали в статті, тому була підстава для протоколу

пидстава вседа есть-это план на штрафы


7 3

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