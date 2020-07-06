Кременчужанка загубила 6-річного сина - повернути допомогли перехожі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 2 320 Коментарів: 3

6 липня 28-річна кременчужанка загубила 6-річного сина, допомогли повернути хлопчика матері небайдужі містяни. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.





Близько 20.00 до поліцейських надійшло повідомлення від перехожого про те, що на вулиці Академіка Маслова він помітив дитину без супроводу батьків. На виклик виїхали інспектори роти ТОР, на місці події чоловік передав хлопчика правоохоронцям.





Патрульні почали спілкуватися з громадянами і отримали інформацію, що у Придніпровському парку стурбована жінка шукає дитину. Саме на набережній поліцейські знайшли 28-річну маму хлопчика.





Також 6-річну дитину оглянули лікарі швидкої медичної допомоги та переконались, що загрози її здоров’ю немає.





На мати поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Суд розгляне матеріали та винесе рішення по справі.