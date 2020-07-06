52% украинцев недовольны работой президента Зеленского. А вы?

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52% украинцев недовольны деятельностью президента Зеленского.



Группа Рейтинг опубликовала результаты свежего социологического исследования, проводившегося 24-28 июня.



На вопрос: насколько вы удовлетворены деятельностью институтов власти, 52% респондентов ответили, что недовольны деятельностью президента – 32% совсем недовольны, а 20% – скорее недовольны. 35% сказали, что довольны деятельностью президента – из них 9% полностью довольны, а 26% – скорее довольны.





Но рейтинг недовольства возглавил не президент Зеленский, а Верховная Рада. Её деятельностью недовольны 75% украинцев – и только 9% довольны. Из этих 9% лишь 2% полностью удовлетворены деятельностью ВРУ, а 7% – скорее удовлетворены.



Кроме того украинцы очень недовольны деятельностью Кабмина – недовольных 71%, а довольных 8%, причем лишь 1% респондентов довольны полностью, а 7% – скорее довольны.



Премьер-министром Шмыгалем украинцы также недовольны – недовольных 55%, довольных – 8%, из них лишь 1% доволен полностью.





Информация об исследовании: Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.









Ретроспектива

«ТелеграфЪ» нашел декабрьское социсследование группы Рейтинг на аналогичную тему. Его социологи проводили 13-17 декабря 2019 года. Респонденты тоже оценивали работу украинских институтов власти. Эти результаты существенно отличаются от июньских показателей 2020 года.



В декабре 2019-го 62% респондентов были довольны работой президента Зеленского, и лишь 25% были недовольны.







Работой Кабинета министров в 2019 были недовольны 45% украинцев (а не 71%, как 2020-м).

А работой бывшего премьера Гончарука недовольны оказались 35%, и довольны тоже 35%.



Показатели по Верховной Раде и в декабре 2019-го были неблестящими – её работой уже были недовольны 51% украинцев, а довольны – 29%. По данным июньского исследования 2020 года, довольных работой ВРУ осталось 9%.



Кстати, по результатам июньского социсследования группы Рейтинг, 52% украинцев считают, что экономический кризис в Украине произойдет из-за некомпетентности власти.



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