53% украинцев считают, что экономический кризис случится из-за некомпетентности власти. А вы как думаете?

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 142 Коментарів: 14

53% украинцев считают, что экономический кризис этой осенью в Украине может произойти из-за некомпетентности власти.



Группа Рейтинг опубликовала результаты последнего социологического исследования, проводившегося 24-28 июня. Социологи задали украинцам такой вопрос: как вы думаете, по какой причине в Украине осенью может произойти экономический кризис – из-за коронавируса, из-за войны на Донбассе, из-за некомпетентности власти?



53% респондентов ответили, что кризис может произойти из-за некомпетентности украинской власти. 32% сказали, что причиной кризиса станет коронавирус. И лишь 6% украинцев считают, что к экономическому кризису нас приведет война на Донбассе.









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