53% украинцев считают, что экономический кризис случится из-за некомпетентности власти. А вы как думаете?

53% украинцев считают, что экономический кризис этой осенью в Украине может произойти из-за некомпетентности власти.
Группа Рейтинг опубликовала результаты последнего социологического исследования, проводившегося 24-28 июня. Социологи задали украинцам такой вопрос: как вы думаете, по какой причине в Украине осенью может произойти экономический кризис – из-за коронавируса, из-за войны на Донбассе, из-за некомпетентности власти?
53% респондентов ответили, что кризис может произойти из-за некомпетентности украинской власти. 32% сказали, что причиной кризиса станет коронавирус. И лишь 6% украинцев считают, что к экономическому кризису нас приведет война на Донбассе.
«ТелеграфЪ» предлагает читателям ответить на те же вопросы.
Информация об исследовании:
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.