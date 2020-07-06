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Кременчук, Політика

53% украинцев считают, что экономический кризис случится из-за некомпетентности власти. А вы как думаете?

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 142 Коментарів: 14

 
Опрос «Телеграфа»

53% украинцев считают, что экономический кризис этой осенью в Украине может произойти из-за некомпетентности власти.


Группа Рейтинг опубликовала результаты последнего социологического исследования, проводившегося 24-28 июня. Социологи задали украинцам такой вопрос: как вы думаете, по какой причине в Украине осенью может произойти экономический кризис – из-за коронавируса, из-за войны на Донбассе, из-за некомпетентности власти?


53% респондентов ответили, что кризис может произойти из-за некомпетентности украинской власти. 32% сказали, что причиной кризиса станет коронавирус. И лишь 6% украинцев считают, что к экономическому кризису нас приведет война на Донбассе.


 


«ТелеграфЪ» предлагает читателям ответить на те же вопросы.


Информация об исследовании:

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність:  2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 24-28 червня 2020 року.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: некомпетентность власти группа Рейтинг социологические исследования украинцы экономический кризис Кременчуг

Как вы думаете, по какой причине в Украине осенью может произойти экономический кризис?

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Коментарі: 14

542
vetalman:
Сьогодні, 14:08

Ага и пенсии нет за июль ..мож уже дэфолт наступил а мы не знаем


5 2
1 301
shtai:
Сьогодні, 14:13

Цитата: vetalman

Ага и пенсии нет за июль ..мож уже дэфолт наступил а мы не знаем

Вы получаете пенсию 4 или 5 числа?


5 0
860
shoni1970:
Сьогодні, 14:25

Як сказав президент: 6000 гривень - це не бідність. Всі на мощення плитки!

 


13 0
3 874
zzzzzz:
Сьогодні, 14:34

а де зелебобики? фсё, кончились?


22 3
897
jondin:
Сьогодні, 14:40

из-за воровства местной власти.


14 6
4 549
Solenoid:
Сьогодні, 14:59

Любому адекватному человеку это понятно. Мало того что не компетентные, так ещё и ставят вокруг себя таких же дурачков. В результате получаем ещё хуже чем было, ИЧСХ, даже не могут признать свои ошибки и учится на них. А только по роялю стучать умеют. Вот она истинная причина, а не вирусы, руки кремля и прочий бред.

Местных властей это тоже касается.

15 2
273
cheh_a:
Сьогодні, 15:18

да щас доллар по 35 *** и повысят децл зп и пенсии-и все


1 2
891
Angel737:
Сьогодні, 15:23

Из-за некомпетентности власти!!!

Ибо Политика и Экономика - это Не Вечерний Квартал и не Шопито!


13 1
202
Всеволод:
Сьогодні, 16:09

Потому что посадок небыло. Всё по старому, лишь лица другие скачут.


3 3
3 874
zzzzzz:
Сьогодні, 16:28

Хуже уже не будет.
Лишь бы не Порох


6 6
1 301
shtai:
Сьогодні, 16:42

Это арт-подготовка к местным выборам во всеукраинском масштабе? Так как экономический кризис длится со времен пасечника, но такие вопросы поднимают лишь когда кому-то нужно внимание электората, а тут еще и вопрос про будущее. Вы еще карты Таро разложите.


3 0
266
ecolog:
Сьогодні, 16:44

Цитата: Всеволод

Потому что посадок небыло. Всё по старому, лишь лица другие скачут.

Какое отношение посадки имеют к дебильному управлению экономикой? Мухи отдельно, котлеты отдельно.


1 1
542
vetalman:
Сьогодні, 17:13

Цитата: shtai
Цитата: vetalman

Ага и пенсии нет за июль ..мож уже дэфолт наступил а мы не знаем

Вы получаете пенсию 4 или 5 числа?

Сегодня уже 6 ...редко но и в 24-00 было один раз 


0 0
4 549
Solenoid:
Сьогодні, 17:15

>>Какое отношение посадки имеют к дебильному управлению экономикой<< Самое прямое. Ибо если бы чиновник знал, что за воровство, за убытки миллионые которые по его вине случились из-за некомпетентности, за невыполненые обещания и т.п он сядет надолго с конфискаций, то поверьте, или делали бы с умом или не шли бы во влась с целью наживы. И как результат во власть шли бы люди, которые знают что делают и шли бы с целью улучшить ситуацию. А не завалить экономику, спереть миллионы, а потом выйти и сказать: Ну не получилось, кто там следующий?


0 0

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