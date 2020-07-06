На Полтавщині юнак потонув у криниці, намагавючись дістати мобільний

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5 липня у Гребінці в криниці потонув 19-річний юнак, повідомляє департамент з охоронної роботи та цивільного захисту населення Полтавської ОДА.





Хлопець намагався власноруч дістати мобільний, який впав на дно криниці.





Як повідомляє пресслужба поліції, тіло молодика без ознак насильницької смерті, вилучили з покинутого колодязя, розташованого на подвір’ї будинку його знайомих.





Про трагедію до поліції повідомив 31-річний власник домогосподарства. За первинною інформацією, загиблий впустив у покинутий колодязь з побутовими відходами мобільний телефон. Під час спроби дістати мобільника втратив свідомість і впав з висоти близько 10 метрів.





Тіло загиблого спрямували на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція здійснює необхідні процесуальні дії.